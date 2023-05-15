Выборы в Турции: кто победил в первом туре (инфографика)

Более 64 млн граждан были зарегистрированы в голосовании, а разрыв между главными кандидатами Реджепом Эрдоганом и Кемалем Киличдароглу составляет более 2 млн голосов.

Действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,39% после обработки 99% бюллетеней. Об этом информирует 15 мая агентство Anadolu.

Кемаль Киличдароглу, его главный соперник, получает 44,97%. Разрыв между кандидатами уменьшается.

Политик Синан Оган набирает 5,21% голосов избирателей, Мухаррем Индже – 0,43%. Обработано 99,20% бюллетеней по состоянию на 09:35 по местному времени (совпадает с киевским).

результаты голосования на выборах президента Турции Фото: Anadolu

Ожидается второй тур. Это произойдет, если ни один из претендентов на главную должность в стране не наберет 50% голосов избирателей.

В воскресенье в 17:00 избирательные участки на территории Турции закрылись. Более 64,1 миллионов человек были зарегистрированы в голосовании. При этом 1,76 миллиона проголосовали не на территории государства, а за границей. 4,9 миллиона избирателей голосовали впервые.

Всего в стране было установлено 191885 ящиков для голосования для голосования. Каждый избиратель проголосовал дважды за кандидата в президенты, а также претендентов на место в парламенте страны. Как президента, так и парламент выбирают кандидатов в срок на пять лет.

Результаты выборов в парламент Турции

Альянс Эрдогана Cumhur İttifakı ("Народный альянс") набрал 49,34% голосов, получив 321 место в парламенте. Это большинство. Как известно, всего в законодательном органе 600 мест.

Оппозиционная Millet İttifakı ("Национальный альянс") получила 35,15% голосов. У политической силы будет 213 мандатов.

На третьем месте оказался Альянс труда и свободы (Emek ve Özgürlük İttifakı). Эту политсилу поддержали 52% избирателей, что позволит получить 66 мест.

результаты выборов в парламент в Турции Фото: Anadolu

Митинги на выборах в Турции

У штаба правящей Партии справедливости и развития в Анкаре люди собрались, чтобы выразить поддержку действующему руководителю государства. В общей сложности, по оценке полиции, пришло около 5 тысяч человек. У штаба оппозиции в Анкаре также присутствуют сторонники Кемаля Киличдароглу.

Реакция кандидатов на пост президента Турции

Кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу прокомментировал ситуацию с голосованием. Он призвал членов избирательных комиссий не покидать избирательные участки до окончания подсчета голосов по всей стране.

Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter призвал всех участников избирательного процесса оставаться у участков до официального оглашения результатов. Он заявил, что расценивает "попытки поспешно объявить результаты" как "узурпацию народной воли".

Напомним, 14 мая Эрдоган раздал детям деньги в преддверии голосования в Стамбуле. Он давал им банкноты номиналом в 200 лир.