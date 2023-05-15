Подключили 50 бойцов: в Польше ищут прилетевший из Беларуси воздушный шар

Пресс-секретарь военного командования Витольд Сура призвал поляков не трогать части шара и в случае обнаружения — обращаться в полицию.

Польские военные ищут воздушный шар, недавно прилетевший со стороны Беларуси. Об этом 15 мая сообщили в материале RMF24.

50 бойцов Сил территориальной обороны возобновили поиски воздушного шара на границе Куявско-Поморского и Мазовецкого воеводств. Спикер командования Витольд Сура призвал местных в случае обнаружения остатков объекта обращаться в оперативные службы. Операцией руководят Вооруженные силы Польши, сколько она будет продолжаться – неизвестно.

"Мы направили подразделение из 50 бойцов 8-й Куявско-Поморской бригады территориальной обороны. Там наши военные будут проводить обыски", — заявил пресс-секретарь.

Сура подчеркнул, что найденные куски шара нельзя трогать. Он обратился к полякам с просьбой в случае соответствующей находки обращаться в полицию.

Напомним, 13 мая Минобороны Польши сообщило, что с территории Беларуси залетел неизвестный воздушный объект. В министерстве отметили, что он мог проводить разведку.

Ранее, 14 февраля, воздушную цель обнаружило Минобороны Румынии. В тот район были направлены два самолета МиГ-21 LanceR румынских ВВС, но наличие объекта экипажи не подтвердили.

15 мая пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что получила на вооружение первые пять единиц РСЗО HIMARS. Польский министр обороны подчеркнул, что эта техника хорошо себя зарекомендовала в Украине.