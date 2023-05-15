Польша получила первые HIMARS, заказанные еще в 2019 году (фото)

В Минобороны Польши подчеркивают, что война в Украине продемонстрировала как важность артиллерии на поле битвы, так и возможности РСЗО HIMARS.

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Польские вооруженные силы получили на вооружение первые 5 реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши в твиттере.

"Сегодня мы принимаем пусковые установки HIMARS в польскую армию. Это вооружение, которое хорошо зарекомендовало себя в Украине. Первые машины получат солдаты 1-й артиллерийской бригады", — заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Мариуш Блащак заявил, что важность артиллерии показана на войне в Украине Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Также сообщается, что контракт на поставку 20 установок M142 HIMARS был подписан еще в феврале 2019 года. Полностью выполнить заказ должны до конца 2023 года. Они будут идти на вооружение 16-й механизированной дивизии. HIMARS является лишь первым шагом в оснащенной армии ракетными системами, способными поражать цели на оперативном уровне. Кроме пусковых установок, армия получит баллистические ракеты ATACMS.

Заказ партии HIMARS был еще в 2019 году Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Министр обороны подчеркнул, что война в Украине показала, насколько немаловажную роль в боевых действиях играет артиллерия. Поэтому цель правительства — как можно скорее укрепить польскую армию.

Напомним. 19 апреля СМИ писали, что в Польше планируется открыть центр по подготовке операторов РСЗО HIMARS. Всего заказали 500 пусковых установок для собственных нужд.

28 апреля сообщалось, что Lockheed Martin получили контракт на производство ракет для HIMARS на 5 млрд долларов.