Lockheed Martin получила контракт почти на $5 млрд на производство ракет для HIMARS

В США реализуют амбициозный план по расширению производства ракет с 6000 до 14000 в год.

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Американский оборонный гигант Lockheed Martin получил контракт от Пентагона на 4,8 млрд долларов на высокоточные ракеты GMLRS. Об этом сообщает Defense News.

С прошлого лета Соединенные Штаты передают Украине ракеты GMLRS вместе с пусковыми установками HIMARS, чтобы помочь отразить вторжение РФ. Компания Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на 3 года для производства ракет. Его должны завершить к 30 октября 2026 года.

Чтобы компания смогла выполнить контракт, планируется нарастить производство ракет GMLRS с 6000 до 14 000 в год, также в 2024 финансовом году ожидается еще один долгосрочный контракт с армией США. Они обеспечивают долгосрочную нагрузку предприятию, что может снизить стоимость продукции.

Помимо нового контракта в Lockheed Martin ведут активную разработку ER GMLRS – это ракеты с большим радиусом действия. В нынешнем году планируются очередные тестовые запуски. В издании отдельно отмечают, что компания тесно сотрудничает со всеми поставщиками в цепочке поставок, чтобы как можно быстрее расшить производственные мощности.

Также в 2024 году Lockheed Martin надеется получить заказ на ER GMLRS, чтобы начать серийное производство.

Напомним, 30 марта в СМИ писали, что в США удвоят производство ракет GMLRS. Ежемесячное производство будет 1110 единиц.

11 октября в США опробовали более дальнобойную версию ракеты GMLRS, которая будет иметь дальность до 150 км.