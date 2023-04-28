Lockheed Martin отримала контракт майже на $5 млрд на виробництво ракет для HIMARS

В США реалізують амбітний план з розширення виробництва ракет з 6000 до 14 000 на рік.

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Американський оборонний гігант Lockheed Martin отримав контракт від Пентагону на 4,8 млрд доларів на високоточні ракети GMLRS. Про це повідомляє Defense News.

З минулого літа Сполучені Штати передають Україні ракети GMLRS разом з пусковими установками HIMARS, щоб допомогти відбити вторгнення РФ. Компанія Lockheed Martin отримала контракт від Пентагона на 3 роки для виробництва ракет. Його мають завершити до 30 жовтня 2026 року.

Для того, щоб компанія змогла виконати контракт, планується наростити виробництво ракет GMLRS з 6000 до 14 000 на рік, також у 2024 фінансовому році очікується ще один довгостроковий контракт з армією США. Вони забезпечують довгострокову навантаженість підприємства, що може знизити вартість продукції.

Окрім нового контракту в Lockheed Martin ведуть активну розробку ER GMLRS — це ракети з більшим радіусом дії. В цьому році плануються чергові тестові запуски. У виданні окремо зазначають, що компанія тісно співпрацює з усіма постачальниками у ланцюжку постачання, щоб якомога швидше розшити виробничі потужності.

Також у 2024 році Lockheed Martin сподівається отримати замовлення на ER GMLRS, щоб розпочати серійне виробництво.

Нагадаємо, 30 березня в ЗМІ писали, що у США подвоять виробництво ракет GMLRS. Щомісячне виробництво буде 1110 одиниць.

11 жовтня у США випробували більш далекобійну версію ракети GMLRS, яка матиме дальність до 150 км.