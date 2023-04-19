Академия HIMARS: в Польше планируют открыть центр по подготовке операторов РСЗО

По мнению экспертов, этот шаг выглядит вполне логичным, так как Польша и соседние страны Балтии закупили эти артиллерийские системы у Соединенных Штатов.

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Военное руководство Польши планирует создать в стране "Академию HIMARS" — центр для подготовки военнослужащих для американских артиллерийских ракетных комплексов. Об этом 18 апреля сообщил министр Национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы хотим, чтобы "Академия HIMARS" в Польше проводила обучение по использованию этой артиллерийской системы", — написал глава оборонного ведомства в Twitter.

По его словам, эту инициативу будут обсуждать на конференции European Rocket Artillery Summit, которая проходит в Торуни в эти дни. Блащак также добавил, что первые системы HIMARS появятся в Польше к концу 2023 года.

Комментируя идею главы минобороны обозреватели Defence Express отметили, что создание такого учебного центра выглядит вполне логичным шагом со стороны оборонного ведомства Польши, поскольку США в феврале этого года согласовали масштабную продажу этих артиллерийских комплексов вместе с ракетами GMLRS-ER и ATACMS на сумму в 10 млрд долларов.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, такие системы закупили и Литва, Латвия и Эстония. Таким образом в перспективе военнослужащие этих стран могли бы проходить обучение по использованию HIMARS в соседней Польше.

Напомним, после того как Польша получит комплексы HIMARS, она разместит их на границе с Калининградской областью РФ. Как заявил 17 марта министр обороны страны Мариуш Блащак, такое решение было принято с целью укрепить польские вооруженные силы таким образом, чтобы Путин не посмел напасть.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с заявлением премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о легитимности ударов по России со стороны украинских войск, пригрозил ему исчезновением Польши. По словам Медведева, Польша в роли форпоста НАТО в Европе "обязательно исчезнет" вместе с самим Моравецким.