Академія HIMARS: у Польщі планують відкрити центр із підготовки операторів РСЗВ

На думку експертів, цей крок здається цілком логічним, оскільки Польща та сусідні країни Балтії закупили ці артилерійські системи в Сполучених Штатів.

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Військове керівництво Польщі планує створити в країні "Академію HIMARS" — центр для підготовки військовослужбовців для американських артилерійських ракетних комплексів. Про це 18 квітня повідомив міністр Національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми хочемо, щоб "Академія HIMARS" у Польщі проводила навчання з використання цієї артилерійської системи", — написав голова оборонного відомства у Twitter.

За його словами, цю ініціативу обговорюватимуть на конференції European Rocket Artillery Summit, яка проходить у Торуні цими днями. Блащак також додав, що перші системи HIMARS з'являться в Польщі до кінця 2023 року.

Коментуючи ідею глави міноборони, оглядачі Defence Express зазначили, що створення такого навчального центру здається цілком логічним кроком із боку оборонного відомства Польщі, оскільки США в лютому цього року погодили масштабний продаж цих артилерійських комплексів разом із ракетами GMLRS-ER і ATACMS на суму в 10 млрд доларів.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну такі системи закупили й Литва, Латвія та Естонія. Отже, у перспективі військовослужбовці цих країн могли б проходити навчання з використання HIMARS у сусідній Польщі.

Нагадаємо, після того, як Польща отримає комплекси HIMARS, вона розмістить їх на кордоні з Калінінградською областю РФ. Як заявив 17 березня міністр оборони країни Маріуш Блащак, таке рішення було ухвалено з метою зміцнити польські збройні сили так, щоб Путін не наважився напасти.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у зв'язку із заявою прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про легітимність ударів по Росії з боку українських військ пригрозив йому зникненням Польщі. За словами Медведєва, Польща в ролі форпосту НАТО в Європі "обов'язково зникне" разом із самим Моравецьким.