Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Академія HIMARS: у Польщі планують відкрити центр із підготовки операторів РСЗВ

рсзв himars
Фото: Відкриті джерела | Артилерійський ракетний комплекс HIMARS

На думку експертів, цей крок здається цілком логічним, оскільки Польща та сусідні країни Балтії закупили ці артилерійські системи в Сполучених Штатів.

Related video

Військове керівництво Польщі планує створити в країні "Академію HIMARS" — центр для підготовки військовослужбовців для американських артилерійських ракетних комплексів. Про це 18 квітня повідомив міністр Національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми хочемо, щоб "Академія HIMARS" у Польщі проводила навчання з використання цієї артилерійської системи", — написав голова оборонного відомства у Twitter.

За його словами, цю ініціативу обговорюватимуть на конференції European Rocket Artillery Summit, яка проходить у Торуні цими днями. Блащак також додав, що перші системи HIMARS з'являться в Польщі до кінця 2023 року.

зір himars Fullscreen

Коментуючи ідею глави міноборони, оглядачі Defence Express зазначили, що створення такого навчального центру здається цілком логічним кроком із боку оборонного відомства Польщі, оскільки США в лютому цього року погодили масштабний продаж цих артилерійських комплексів разом із ракетами GMLRS-ER і ATACMS на суму в 10 млрд доларів.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну такі системи закупили й Литва, Латвія та Естонія. Отже, у перспективі військовослужбовці цих країн могли б проходити навчання з використання HIMARS у сусідній Польщі.

Нагадаємо, після того, як Польща отримає комплекси HIMARS, вона розмістить їх на кордоні з Калінінградською областю РФ. Як заявив 17 березня міністр оборони країни Маріуш Блащак, таке рішення було ухвалено з метою зміцнити польські збройні сили так, щоб Путін не наважився напасти.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у зв'язку із заявою прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про легітимність ударів по Росії з боку українських військ пригрозив йому зникненням Польщі. За словами Медведєва, Польща в ролі форпосту НАТО в Європі "обов'язково зникне" разом із самим Моравецьким.