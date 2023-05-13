"Аэростат наблюдения": армия Польши охотится на воздушный объект из Беларуси

Польские военные отслеживали его, но потеряли в 300 км от государственной границы, и теперь пытаются найти.

С территории Беларуси в Польшу залетел неизвестный воздушный объект, который может вести разведку. Об этом 13 мая в Twitter сообщило министерство обороны Польши.

Центр воздушных операций Польши заметил в воздушном пространстве страны неизвестный объект, который прилетел со стороны Беларуси. Как предварительно установили польские военные, это аэростат, предназначенный для наблюдения.

Радары ПВО Польши потеряли воздушный объект в районе города Рыпин, который расположен примерно в 285 км от польско-белорусской границы. Как сообщила пресс-служба Минобороны, командующий оперативным штабом распорядился привлечь дежурные войска территориальной обороны для его поиска.

В феврале Россия запускала над Украиной аэростаты с угловыми отражателями. Как объяснили в ВСУ, это довольно старая технология — воздушные шары с прикрепленными к ним радиолокационными станциями. Главная цель таки средств заключается в отвлечении системы ПВО и сборе средств о расположении военных комплексов.

14 февраля ВВС Румынии также заметила аэростат на своей территории. Для перехвата воздушного объекта направили два МиГ-21.

До этого китайский аэростат проник на территорию США. Американская армия сбила его над Атлантическим океаном.