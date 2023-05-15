"Нужно принимать справедливые решения": ВОЗ закрывает офис в Москве

В организации отметили, что большинство стран Европы принимают жертв войны и помогают пострадавшим, что дает возможность принимать справедливые решения.

Всемирная организация здравоохранения закрывает Европейский офис по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве, его функции теперь будет выполнять офис в Копенгагене (Дания). Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины сегодня, 15 мая.

Соответствующее решение было принято во время специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в понедельник. Там отметили, что большинство стран Европы принимают жертв войны, помогают пострадавшим, и это дает возможность принимать справедливые решения.

"Сегодня 28 стран европейского региона ВОЗ принимают жертв войны в Украине. Более 40 стран временно принимают беженцев из Украины. Это большинство. Благодаря этой мощной поддержке мы продолжаем бороться и принимать важнейшие решения. Я хочу поблагодарить партнеров за политическую и финансовую поддержку вопроса закрытия офиса ВОЗ по неинфекционным болезням в Москве и делегирование его функций офиса в Копенгагене", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В то же время он отметил готовность Украины значительно усилить свою вовлеченность в работу офиса в новом статусе и приложить все усилия, чтобы опыт, полученный системой здравоохранения на протяжении войны и в процессе восстановления, был успешно использован в борьбе с неинфекционным заболеванием.

11 мая директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Александра Машкевич заявила, что после окончания войны с Россией около 15 миллионов граждан Украины будут нуждаться в психологической помощи.

Напомним, 16 марта стало известно о том, что в Украине начала работу первая полная онлайн-площадка, где собрана информация обо всех ключевых сервисах помощи украинцам, пострадавшим в результате войны.

Также напомним, в конце декабря 2022 года в Украине негласно запустили программу психологической подготовки военных для борьбы со страхом, возбуждением и расстройствами, которые испытывают бойцы вооруженных сил в войне против российской армии.