На Гавайях рыбак сумел отбиться от акулы, принявшую лодку за тюленя (видео)

Атака была настолько молниеносной, что рыбаку показалось будто в него врезалась лодка. Морской хищник приближался с характерным свистом. Но мужчина все же выжил и даже продолжил рыбачить.

У берегов гавайского острова Оаху большая тигровая акула выпрыгнула из-под воды и напала на лодку рыбака Скотта Харагучи. Камера во всех подробностях запечатлела происшествие. Видео опубликовано на YouTube-канале Hawaii Nearshore Fishing.

Атака была настолько молниеносной, что рыбаку показалось будто в него врезалась лодка. Удивительным образом он все же сумел отмахнуться от хищника и выжил.

"Я услышал свист, похожий на звук приближающейся ко мне немоторной лодки, поднял глаза и увидел большую коричневую штуку", — рассказал рыбак.

По его словам, первой мыслью было: "Черепаха!". Но потом он понял, что это тигровая акула.

Нападение акулы

На снятых с помощью камеры GoPro кадрах слышны слова: "Меня протаранила тигровая акула".

Нападение тигровой акулы

Рыбак рассказал, что, возможно, акула приняла его каяк за тюленя, поскольку спустя некоторое время он также увидел раненого тюленя.

Харагучи сказал, что продолжил рыбачить после пугающего нападения.

Тигровые акулы нападают на людей сравнительно часто, они считаются вторыми в списке самых опасных хищников после белых акул.

Большая часть нападений акул была зафиксирована в США и Австралии в прошлом году. Столицей нападении акул считается Флорида, в прошлом году здесь произошло 16 неспровоцированных атак зловещих морских хищников.

В глобальных же масштабах в 2022-м было 57 нападений акул. Многие из таких случаев заканчиваются ампутациями, но также было и пять летальных исходов.

В августе прошлого года музей во Флориде опубликовал интерактивную карту, которая позволяет отслеживать нападения акул по всему миру.

Карта нападений акул на людей

Самая горячая точка в этом отношении — США, где, начиная с 1580 года зафиксированы 1 563 нападений. Следом идет Австралия (682 атаки), ЮАР (258 атак), Бразилия (110).

Напомним, что в Великобритании нашли зуб доисторической акулы возрастом 20 млн лет. Подобные артефакты на британских островах — редкость.

Также сообщалось, что акулий зуб заметила 12-летняя школьница во время прогулки по пляжу.