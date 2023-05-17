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У Кадырова проблемы с употреблением наркотиков, – Буданов (видео)

Фото: ТАСС | Рамзан Кадыров

По словам начальника ГУР, глава Чечни начал употреблять наркотические вещества как допинг, а также использовал их как обезболивающее. В связи с этим Кадыров периодически лечится у иностранных специалистов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров страдает от проблем со здоровьем, в частности из-за чрезмерного употребления наркотических веществ. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Сергею Иванову от 16 мая.

"У него проблемы со здоровьем. Я не врач, у меня были доклады, но что именно, не припомню. Плюс, у него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств, которые он был вынужден сначала употреблять как допинг, потом как обезболивающее, а дальше начались проблемы", — утверждает Буданов.

По данным главы украинской разведки, Рамзан Кадыров периодически проходит лечение на территории РФ с привлечением иностранных специалистов.

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Буданов также отметил, что, по его мнению, Кадыров будет демонстрировать свою лояльность президенту России Владимиру Путину до тех пор, пока нынешний режим относительно силен.

"Если ситуация немного выйдет из-под контроля, выйдет из-под контроля и Кадыров. Одним из первых. У него нет других вариантов", — заявил глава ГУР.

Напомним, что 3 марта немецкое издание Bild сообщило о наличии у Рамзана Кадырова серьезных проблем со здоровьем. По данным журналистов, к чеченскому главе в Грозный из ОАЭ прилетал врач нефрологического отделения известной многопрофильной больницы "Бурджил" в Абу-Даби.

Военный эксперт Олег Жданов 12 марта предположил, что Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники ФСБ и теперь он вынужден получать нестандартное лечение в немецкой столице. По словам эксперта, информация требует подтверждения, но все факты об этом свидетельствуют.

Мы также писали о том, что 16 марта Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своих проблемах со здоровьем, заявив, что является "абсолютно здоровым человеком". Глава Чечни заявил, что загадочное устройство на его пальце является электронным счетчиком для чтения молитв и не имеет отношения к медицине.