У Кадырова проблемы с употреблением наркотиков, – Буданов (видео)

По словам начальника ГУР, глава Чечни начал употреблять наркотические вещества как допинг, а также использовал их как обезболивающее. В связи с этим Кадыров периодически лечится у иностранных специалистов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров страдает от проблем со здоровьем, в частности из-за чрезмерного употребления наркотических веществ. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Сергею Иванову от 16 мая.

"У него проблемы со здоровьем. Я не врач, у меня были доклады, но что именно, не припомню. Плюс, у него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств, которые он был вынужден сначала употреблять как допинг, потом как обезболивающее, а дальше начались проблемы", — утверждает Буданов.

По данным главы украинской разведки, Рамзан Кадыров периодически проходит лечение на территории РФ с привлечением иностранных специалистов.

Буданов также отметил, что, по его мнению, Кадыров будет демонстрировать свою лояльность президенту России Владимиру Путину до тех пор, пока нынешний режим относительно силен.

"Если ситуация немного выйдет из-под контроля, выйдет из-под контроля и Кадыров. Одним из первых. У него нет других вариантов", — заявил глава ГУР.

Напомним, что 3 марта немецкое издание Bild сообщило о наличии у Рамзана Кадырова серьезных проблем со здоровьем. По данным журналистов, к чеченскому главе в Грозный из ОАЭ прилетал врач нефрологического отделения известной многопрофильной больницы "Бурджил" в Абу-Даби.

Военный эксперт Олег Жданов 12 марта предположил, что Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники ФСБ и теперь он вынужден получать нестандартное лечение в немецкой столице. По словам эксперта, информация требует подтверждения, но все факты об этом свидетельствуют.

Мы также писали о том, что 16 марта Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своих проблемах со здоровьем, заявив, что является "абсолютно здоровым человеком". Глава Чечни заявил, что загадочное устройство на его пальце является электронным счетчиком для чтения молитв и не имеет отношения к медицине.