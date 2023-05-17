"Он вдохновил нас": ЕС мог бы быть благодарен Путину, – глава МИД Австрии (видео)

По мнению министра Александера Шалленберга, российская агрессия против Украины заставила Евросоюз снять "розовые очки" и теперь европейцы должны выучить "язык силы".

Полномасштабная война Российской Федерации заставила Евросоюз сплотиться и стать сильнее, однако европейским странам все еще предстоит освоить "язык силы". Об этом сказал глава Министерства интересных дел Австрии Александер Шалленберг на конференции "Time to Decide Europe Summit 2023" 16 мая.

"24 февраля прошлого года, когда война вернулась в Европу, походило на ведро со льдом, брошенное нам в лицо. И это ведро со льдом вырвало нас из наших мечтаний о постнациональной и постисторической Европе", — заявил министр.

Шалленберг отметил, что многие люди все еще мечтают вернуться к привычному комфорту и стабильности, однако по мнению дипломата это невозможно. По словам министра "старый порядок будто хочет умереть".

Time To Decide Europe Summit 2023

Глава австрийского МИД также положительно оценил способность европейских демократий адаптироваться к изменениям в мире, однако подчеркнул, что "одного единства недостаточно".

"Как справедливо не раз отмечал высокий представитель Жозеп Боррель, мы должны выучить язык силы, нравится нам это или нет", — утверждает Шалленберг.

По словам министра, за некоторые вещи европейцы могут быть благодарны президенту России Владимиру Путину, решившему начать полномасштабную войну в Украине.

"Да, его жесткое нападение на Украину шокировало нас. Да, он вырвал нас, как я уже сказал, из наших мечтаний и отбросил назад в историю. Но в то же время, он вдохновил нас, заставил по-новому взглянуть на мировые дела, без розовых очков и восприятия желаемого за действительное", — заключил глава МИД Австрии.

Напомним, что 11 апреля представительница консервативной партии Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что ее в вопросе ареста президента РФ Владимира Путина ее страна будет руководствоваться международным и уголовным правом.

Ранее, 8 апреля, мы также писали о том, что в Стратегии безопасности Австрии до сих пор у России есть статус "стратегического партнера". Текст документа не меняли ни после оккупации Крыма Россией, ни после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.