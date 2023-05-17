Рано или поздно увидимся: Байден анонсировал встречу с Си Цзиньпином

В последний раз президент США и лидер Китая встречались на полях саммита G20. Точную дату следующей встречи с главой Китая американский лидер пока не уточнил.

Президент США Джо Байден заявил, что достаточно скоро встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер сказал в среду, 17 мая, отвечая на вопросы журналистов.

"Независимо от того, скоро это (произойдет, — ред.) или нет, мы встретимся", — сказал Байден.

Президент США публично заявил о встрече с китайским лидером накануне своего визита в Японию, где политик примет участие во встрече государст-членов G7.

Отметим, что последний раз президент США и лидер Китая встречались на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Глава Китая тогда призвал вместе улучшать отношения Китая и США, а американский лидер выразил надежду, что у них с Си Цзиньпином получится вместе работать над глобальными проблемами.

Напомним, 13 марта СМИ сообщали о том, что президент США Джо Байден запланировал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако точная дата переговоров глав двух государств осталась неизвестной.

А 8 февраля 2023 года Фокус писал о том, что во время выступления в Конгрессе Джо Байден довольно резко высказался об отношениях с Китаем. Часть текста выступления, касающуюся Китая, в Белом доме корректировали накануне выступления, в связи с появлением над территорией США разведывательного воздушного шара, который, по мнению Пентагона, принадлежит Китаю.