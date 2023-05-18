Летающий диван заметили в небе над столицей Турции: видео стало вирусным в сети

Причиной этого необычного явления стал мощный ураган, который обрушился на город, оставив после себя ряд разрушений.

Жители столицы Турции, Анкары, были потрясены когда над городом в небе заметили летающий диван. Этот момент сняли на видео, которое быстро стало вирусным в социальных сетях. Об этом пишет телеграм-канал Nexta.live.

Причиной этого необычного явления стал мощный ураган, который обрушился на город, оставив после себя ряд разрушений.

Ураган, пронесшийся по Анкаре, принес с собой сильные ветры и непредсказуемые атмосферные условия, что привело к обрушению деревьев, крыш домов и минаретов мечетей по всей стране из-за плохой погоды.

Однако самый необычный момент произошел, когда диван, который находился в одном из мебельных салонов на улице, внезапно взмыл в воздух и начал парить на нескольких метрах над землей. Люди, ставшие свидетелями этого необычного явления, с изумлением и трепетом наблюдали, как диван-самолет легко скользит по воздуху.

Местные СМИ отмечают, что точных данных о количестве пострадавших пока нет. Из-за непогоды город на несколько часов буквально застыл в длинных пробках.

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