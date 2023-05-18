"Макрон - Гитлер": во Франции массово развесили антиправительственные плакаты, — СМИ (фото)

По данным журналистов, местная прокуратура начала расследование по фактам публичного оскорбления президента и возможного "призыва к восстанию".

На юге Франции, в городе Авиньон, были замечены множество плакатов, на которых изображен президент Эммануэль Макрон с усами, напоминающими нацистского лидера Адольфа Гитлера. Об этом сообщает издание BFMTV.

Провокационные плакаты массово появились в ночь со среды на четверг в Авиньоне, что в провинции Лазурный берег.

По меньшей мере часть разместили на рекламных стендах, похоже, без согласия компании-владельца.

Ранее появившийся на бетонной стене в городе Авиньон мурал протестного художника Лекто стал основой для копирования неизвестными на провокационных плакатах. На этих плакатах автор дополнил рисунок, добавив президенту Макрону усы, которые создают сходство с Адольфом Гитлером.

Плакат, на котором изображен президент Эммануэль Макрон с усами, напоминающими нацистского лидера Адольфа Гитлера

Особая символика была использована с помощью цифр "49.3", отсылающих к номеру конституционной поправки, которой Макрон и его правительство воспользовались для утверждения неодобренной обществом пенсионной реформы без голосования в парламенте.

Утром мэрия потребовала от владельца стендов обеспечить демонтаж плакатов.

"До какого предела они готовы дойти в своих унижениях и оскорблениях? Уже пора серьезно наказывать лиц, которые прибегают к таким одиозным кампаниям. Полностью осуждаю это и выражаю поддержку Эммануэлю Макрону", – отреагировал глава региона Рено Мюзелье, представитель партии Макрона "Возрождение".

После появления первого мурала в Авиньоне, местная прокуратура начала расследование по фактам публичного оскорбления президента и возможного "призыва к восстанию". В соответствии с законодательством, за публичное оскорбление президента может быть наложен штраф в размере до 12 000 евро, а за обвинение в "призыве к восстанию" могут грозить штраф до 7500 евро и лишение свободы на срок до 2 месяцев.

По данным издания Le Figaro от 19 января, участники крупнейших профсоюзов Франции организовали стычки и забастовки против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

По данным МВД Франции, на улицы страны вышли 1,12 миллиона протестующих, в частности 80 000 в Париже. Кроме того, из-за забастовок коммунальщиков на улицах французской столицы скопилось 10 тонн мусора.

Также стало известно, что 6 апреля протестующие против пенсионной реформы также подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона на бульваре Монпарнас. В результате между группой демонстрантов и полицией начались столкновения.