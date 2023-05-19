Под ударом "Роснефть" и дочки "Росатома": Австралия объявила новые санкции против РФ

Правительство Австралии введет запрет на экспорт всего оборудования и сопутствующих деталей в Россию и территории, которые временно находятся под российским контролем.

Австралия представила новые меры финансовых санкций и запрета на экспорт, которые направлены против отдельных секторов, имеющих важное значение для экономики и стратегии России. В этот список включены физические и юридические лица, в числе которых "Роснефть" и дочерние компании "Росатома". Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

"Эти дополнительные меры имеют целью замедлить российскую военную машину. Действия Австралии являются частью давления со стороны международных партнеров, которые встречаются на саммите лидеров G7 в Хиросиме на этой неделе", — говорится в сообщении.

Правительство Австралии заявило, что они уже ввели санкции против более 1000 физических и юридических лиц, которые, вероятно, связаны с незаконным и нравственно неприемлемым вторжением России в Украину.

В рамках новых финансовых ограничений будут приняты меры против 21 юридического лица и трех физических лиц:

Дочерние предприятия российской государственной корпорации "Росатом", которые занимаются ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и производством оружия.

Российская "эксплуатирующая компания" оккупированной ЗАЭС.

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть".

Крупнейшая российская золотодобывающая компания ПАО "Полюс".

Одна из крупнейших металлургических компаний России ПАО "Северсталь".

Оборонные предприятия, поддерживающие российскую войну.

Пять российских банков, осуществляющих деятельность на территории РФ.

"Правительство Австралии также введет запрет на экспорт всего оборудования и сопутствующих деталей в Россию и территории, которые временно находятся под российским контролем. Это не позволит австралийским товарам способствовать российской агрессии в Украине. Австралия поддерживает Украину и отдает должное непоколебимой стойкости и мужеству украинского народа. Австралия вновь призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить эту войну", — говорится в заявлении.

Напомним, что 8 мая Глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен направила государствам-членам блока предложение по 11-му пакету санкций против России, оно направлено на перекрытие возможности обхода ограничений.

Кроме того, 21 апреля в МИД Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ. Руководитель ведомства Мевлют Чавушоглу намекнул, что позиция страны в вопросе российско-украинской войны наиболее объективна в мире. Он заявил, что, несмотря на поддержку Украины, турки должны ставить собственные интересы превыше всего.