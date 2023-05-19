Накануне контрнаступления ВСУ: из Брянской области в Крым массово везут детей

Оккупанты хотят отправить детей в крымские лагеря и санатории для отдыха. При этом в Крыму чуть ли не каждый день звучат взрывы, а местные жители стремятся покинуть полуостров.

Российские оккупанты собираются отправить на отдых во временно оккупированный Крым детей из Брянской области. Турпортал Брянской области анонсировал прием заявок на конкурс туристических маршрутов для школьников средних и старших классов.

Конкурс назвали "Новая Россия глазами ребенка: от Луганска до Крыма" с 19 мая по 15 июня.

Чиновники хотят привить интерес детей к истории временно захваченных территорий — их повезут в Херсонскую и Запорожскую области.

"Формирование у жителей области чувства единения с жителями регионов Новороссии, интереса к их общественной жизни, уважения к их волеизъявлению и желанию примкнуть к РФ", — рассказывают организаторы о целях поездки.

Похожая ситуация была в июне 2014 года после оккупации полуострова. Директор департамента образования и науки региона Брянской области Владимир Оборотов тогда говорил об отправке 700 детей в крымские лагеря и санатории для отдыха.

Детей обещали направить в оздоровительный лагерь "Дельфин" в Песчаном, спортивно-оздоровительный центр "Гераклея" в Севастополе и детское заведение оздоровления и отдыха "Кристалл" в Алуште.

Свои планы российские захватчики строят накануне планируемого контрнаступления ВСУ. Глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 23 апреля предупреждала, что жители Крыма должны привыкать к сигналам воздушной тревоги и регулярным взрывам.

Эксперты говорят, что россияне массово эвакуируют коллаборантов. Пляжи на полуострове перерыты, но они навозят детей на оккупированные территории, возможно, чтобы добавить ВСУ трудности при контрнаступлении.

Политтехнолог Михаил Шейтельман 3 мая указывал на страх у жителей полуострова перед контрнаступлением украинской армии. Россияне массово выезжают из Крыма.

Фокус ранее писал, что ночью 19 мая возле станции Соленое Озеро в Джанкойском районе упал дрон.

А в Севастополе 18 мая жаловались на 14 "громких звуков непонятного происхождения". Оккупационные власти говорили о "тренировках флота ВС РФ".