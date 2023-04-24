"Их игры закончатся": в ВСУ анонсировали новый "сезон" взрывов в Крыму

По словам спикера командования ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россиянам на полуострове пора привыкать к регулярным громким звукам воздушной тревоги и "хлопкам".

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Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сделала анонс касаемо того, что будет происходить на Крымском полуострове в ближайшее несколько месяцев. Об этом она рассказала в эфире телемарафона 23 апреля.

По ее словам, людям, которые привыкли жить и отдыхать на территории Крыма, в частности речь про россиян, нужно начинать привыкать с сигналам воздушной тревоги и регулярным взрывам.

Более того, будущее лето может стать на полуострове "сезоном хлопков, а не просто курортом".

Прокомментировала Наталья Гуменюк и попытки россиян обороняться при помощи окопов, которые они вырыли на местных пляжах. Она считает, что это совершенно не сыграет роли при освобождении полуострова и ВСУ продумают все шаги наперед.

"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", — говорится в сообщении.

К слову, в ОК "Юг" рассказали, почему стало значительно больше обстрелов на территории Херсона и области. Все из-за фейковой информации о расположении на этом месте плацдарма украинских защитников.

"Надо доверять достоверным источникам и понимать, что такое выводы аналитиков и отчет о проведенной боевой работе. Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и не очень приятная", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, что в ночь на 24 апреля на территории Севастополя прогремели мощные взрывы. Оказалось, как отмечали местные "власти", на Черноморский флот якобы была произведена атака надводных беспилотников.

22 апреля украинцев предупредили об угрозе ракетного удара РФ 9 мая, так как это является сакральной датой для оккупантов. Продолжительная пауза после последнего обстрела может свидетельствовать о подготовке врагом новой массированной атаки, как отметили в ВСУ.