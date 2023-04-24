"Їхні ігри закінчаться": у ЗСУ анонсували новий "сезон" вибухів у Криму

За словами речницi командування ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіянам на півострові час звикати до регулярних гучних звуків повітряної тривоги та "бавовни".

Related video

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зробила анонс щодо того, що відбуватиметься на Кримському півострові в найближчі кілька місяців. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону 23 квітня.

За її словами, людям, які звикли жити та відпочивати на території Криму, зокрема йдеться про росіян, потрібно починати звикати до сигналiв повітряної тривоги та регулярних вибухів.

Ба більше, майбутнє літо може стати на півострові "сезоном бавовни, а не просто курортом".

Прокоментувала Наталя Гуменюк також спроби росіян оборонятися за допомогою окопів, які вони викопали на місцевих пляжах. Вона вважає, що це зовсім не зіграє ролі при звільненні півострова і ЗСУ продумають усі кроки наперед.

"Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їхні ігри і закінчаться", — йдеться в повідомленні.

До речі, в ОК "Південь" розповіли, чому стало значно більше обстрілів на території Херсона та області. Все через фейкову інформацію про розташування на цьому місці плацдарму українських захисників.

"Треба довіряти достовірним джерелам та розуміти, що таке висновки аналітиків та звіт про проведену бойову роботу. Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна та не дуже приємна", — продовжила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 квітня на території Севастополя прогриміли потужні вибухи. Виявилося, як зазначала місцева "влада", на Чорноморський флот нібито атакували надводні безпілотники.

22 квітня українців попередили про загрозу ракетного удару РФ 9 травня, оскільки це сакральна дата для окупантів. Тривала пауза після останнього обстрілу може свідчити про підготовку ворогом нової масованої атаки, як зазначили у ЗСУ.