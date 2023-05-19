Перевернул лодку: после нападения бегемота погиб ребенок, а 23 человека пропали без вести

В результате столкновения с большим бегемотом пострадала лодка с 37 пассажирами. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести людей.

В Южной Африке, в стране Малави, произошла трагедия на воде, в результате которой погибло 24 человека. Об этом пишет The Sydney Mornind Herald.

В результате столкновения с большим бегемотом пострадала лодка с 37 пассажирами, пересекавшая реку Шире (приток Замбези) недалеко от границы с Мозамбиком. Издание отмечает, что 13-ти путешественникам удалось спастись, в то время как 23 человека пропали без вести. Тело годовалого младенца было обнаружено спасателями в первые часы после трагедии.

По словам пресс-секретаря полиции Агнес Залакомы, все люди предположительно погибли, так как поиски продолжались более 24 часов.

В операциях по спасению выживших и поиску пропавших людей принимали участие сотрудники продовольственной миссии ООН, которые случайно оказались в этой области.

Президент Малави Лазарус Чаквера направил на место происшествия министра водоснабжения и санитарии Абиду Миа. По ее словам, местные жители рассказали ей, что бегемоты часто создают проблемы в этом районе, и они хотят, чтобы власти переселили некоторых животных.

Ранее Фокус писал, что в Австралии акула заплыла в реку и напала на подростка. В результате девочка скончалась от ран. 16-летняя австралийка каталась с друзьями на гидроцикле, затем прыгнула в воду и стала жертвой хищника.

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