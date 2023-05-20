В Тбилиси неспокойно: грузины протестуют против прямого авиасообщения с Россией (видео)

В центре Тбилиси на акцию, анонсированную сразу несколькими оппозиционными партиями Грузии, вышло несколько тысяч человек.

Грузины вышли на протест против прямого авиасообщения с Россией. Люди скандировали лозунги против России и даже перекрыли центральную улицу. Об этом сообщают грузинские СМИ 19 мая.

Активисты, которые выступают против сближения с Россией, скандируют "Сакартвэло" и "Нет прямым рейсам из РФ". Позже люди окружили парламент Грузии и начали играть на барабане и петь гимн Грузии "Тависуплэба", то есть "Свобода", стучать по забору и скандировать: "Сакартвэло!".

За несколько часов акция набрала оборотов, и активисты перекрыли центральную улицу Руставели.

Реакция властей

На акции против прямого авиасообщения с Россией заметили около 20 мужчин в черной одежде без опознавательных знаков. Их лица закрывали маски, у некоторых были шлемы, в рюкзаках — дубинки. Они стоят рядом с машиной с надписью "Полиция".

Полиция Грузии мобилизовала десятки сотрудников, которые пришли на митинг против прямого авиасообщения вечером 19 мая. Большинство полицейских в обычной форме стоят у заднего входа в парламент, перед толпой протестующих. Мужчины без опознавательных знаков стоят слева от парламента, за толпой.

Напомним, 10 мая Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2019 году после скандала, названного "ночь Гаврилова" и начала протестов против сближения с Россией в Тбилиси.

К слову, с начала 2022 года граждане РФ купили более 8 тысяч квартир в Грузии, то есть почти 40% квартир, проданных иностранцам.

Стоит отметить, что Грузия стала одним из самых популярных направлений среди россиян после начала "спецоперации". Следствием объявления в РФ частичной мобилизации стали очереди на единственном наземном КПП между двумя странами "Верхний Ларс".

13 марта группа россиян в Грузии сняла видео, в котором заявила, что их притесняют, и попросила РФ ввести войска. Граждане делились своими опасениями по поводу "грузинского майдана".