"Тихий убийца": соль на чипсах и овощах может спровоцировать сердечный приступ в 45 лет (фото)

У Гил Уилсон произошел сердечный приступ, после которого женщине установили шесть стентов и шунт. Диетолог рассказала, как контролировать потребление соли, которая является причиной большинства инсультов.

45-летняя Гил Уилсон пережила сердечный приступ в декабре 2022 года. После пребывания в больнице она вынуждена была отказаться от соли. Об этом говорится в материале The Sun, опубликованном 20 мая.

"Я проснулась, чувствуя легкое головокружение и невыносимое давление в груди. Я думала, что у меня расстройство пищеварения, но родные убедили меня пойти в больницу. Мне нужна была срочная операция. У меня был высокий уровень холестерина и серьезная болезнь сердца", — вспомнила Уилсон.

Фото: The Sun Фото: The Sun

Женщине установили три стента, а потом еще три и сердечный шунт. По ее словам, ее питание не было "слишком плохим", однако друзья смеялись над количеством соли, которым она посыпала чипсы.

"Во время приготовления я также подсаливала жареный картофель и овощи. Теперь соли не добавляю. Бывают дни, когда я чувствую себя очень уставшей. Раньше я делала почти 12 000 шагов каждый день, теперь мне повезло, если я смогла сделать 5 000", — поделилась Уилсон.

Женщина надеется, что новая диета обеспечит ее здоровьем до конца жизни.

Как употреблять соль без вреда для здоровья: советы экспертки

Журналисты The Sun взяли комментарий у диетолога и руководительницы компании Action on Salt Сони Помбо.

"Употребление соли повышает кровяное давление, а высокое кровяное давление является самым большим убийцей в мире, ответственным за 60% инсультов и 50% сердечных приступов. Этому столько доказательств, сколько и влиянию курения на рак легких", — подчеркнула она.

Помбо объяснила, что все необходимые для организма элементы можно найти в свежих фруктах, овощах, мясе и рыбе. Соль, по ее словам, содержится в обработанных и упакованных полуфабрикатах – от хлеба до ветчины.

Определить, что вы употребляете слишком много соли, непросто. Единственным способом Помбо назвала ежегодные проверки артериального давления. Кроме того, на чрезмерное потребление соли могут указывать вздутие живота и жажда.

Экспертка посоветовала не вводить себя в заблуждение и помнить, что все виды соли — даже самые изысканные — влияют на кровяное давление. Большой разницы между розовой и обычной солью для сердца, по ее оценке, нет.

Диетолог предложила простой метод, как снизить содержание соли в питании. Она призвала проверять маркировку на продуктах во время покупок в супермаркете и пытаться заменять их аналогами с меньшим показателем.

Напомним, по данным ВОЗ, испорченные продукты подрывают здоровье людей. Ученая Антонина Муторо сообщила, что загрязненная еда ежегодно убивает около 420 тысяч человек в мире.

Также в ВОЗ заявили, что подсластители не следует воспринимать как защиту от диабета. В то же время в организации отмечают необходимость отказа от сахара для борьбы с лишним весом.