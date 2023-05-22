Бунтующий хаски вдребезги разнес приют для собак: ущерб на $2000 (фото, видео)

Директор приюта выложил в соцсетях видео пакостей собаки — сломанный компьютер, уничтоженные документы и перевернутый офис — и практически сразу же нашлись люди, которые захотели взять этого хаски к себе.

Сломанный компьютер, сорванные жалюзи и в клочья изорванная документация — проделки четырехлетнего хаски по кличке Титан и сотоварищей обошлись директору приюта в две тысячи долларов. Но, несмотря на свои шалости, пес сравнительно быстро нашел новых хозяев и провел в приюте меньше суток. Об этом сообщает The Daily Mail.

В минувшую среду четырехлетнего пса по кличке Титан привезли в приют для животных в городе Таскумбия (округ Колберт, штат Алабама), его посадили в клетку, однако директор учреждения неожиданно обнаружил, что каким-то образом собака проникла в его кабинет.

Поведение хаски

Удивленный 46-летний владелец несколько минут смотрел на пса за стеклом помещения, гадая, как он туда пробрался. Затем он заметил, что в комнате все перевернуто вверх ногами.

Чарльз Спигель рассказал, что этого бунтаря привезли за несколько часов до закрытия и поместили в клетку. Но хаски не только открыл ее, но и выпустил на свободу двух своих приятелей. В общем, они устрили вечеринку, рассказал руководитель приюта.

Поведение хаски

Собаки погрызли мебель, испортили жалюзи на окнах и офисный компьютер.

На видео, снятом камерой наблюдения, собака забирается на стол директора и свободно по нему разгуливает, очевидно, довольная зрелищем разрухи.

Так выглядит хаски по кличке Титан

Руководитель приюта поделился записью в соцсетях, и практически сразу нашлась семья, которая захотела взять хаски к себе. Таким образом, Титан пробыл в приюте меньше суток.

"Я пришел в 7.15 утра, собирался открыть дверь, а он уже сидел перед дверью и смотрел на меня. Дверь в коридор запирается плотно и ее нужно толкнуть. Я думал, как же этот парень туда проник? — вспоминал директор приюта. — Затем я заметил весь этот бардак. Он перевернул весь мой кабинет, жалюзи были сорваны, испорчен компьютер, все бумаги и файлы изорваны".

Хаски в офисе

Чтобы покрыть расходы и купить новый компьютер, управляющий собачьим приютом запустил кампанию по сбору средств.

Ночью он получил извещение он охранной компании, которая зафиксировала движения в приюте. На место даже выехала полиция, но, не заметив собаку, полицейские решили, что это, возможно, была мышь.

Хаски уничтожил офис

В дальнейшем пять сотрудников убирали помещение около пяти часов.

"Думаю, прежний владелец сдал его в приют именно потому, что он такой непослушный бунтарь. Хаски очень умные, но их бывает сложно сдержать. У нас были на него планы, но семья, которая прежде держала хаски, похожего на Титана, связалась с нами. Пришлось бы его забаррикадировать как-то, если бы его тогда же не забрали", — пояснил директор.

Напомним, что в декабре 2021 года в Канаде хаски защитил хозяина от нападения дикой пумы.

Также сообщалось, что актер Леонардо Ди Каприо рассказал, как ему удалось спасти щенков хаски из ледяного озера.