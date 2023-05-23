В Москве задержали супружескую пару, запустившую шарики с оппозиционным флагом, — СМИ (фото)

Мужчина с женщиной прибыли к пруду в Северном Чертаново на собственном автомобиле. Пара достала шарики, вместе с которыми запустили в небо бело-сине-белый флаг.

В Москве задержали супружескую пару, которая запустила шары с флагом легиона "Свобода России" по центру столицы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы 23 мая.

По их информации, мужчина является гражданином Беларуси и они с женой приехали к пруду в Северном Чертаново на собственном автомобиле, из багажника которого и достали запущенные шары.

"Муж их запустил, а супруга снимала на телефон для отчета. После этого пара быстро скрылась с места. Снятые кадры были оперативно переданы в проукраинские ресурсы, которые стали массово распространять видео в момент атаки ДРГ на Белгородскую область", — говорится в сообщении источника.

В Москве задержали супружескую пару из-за оппозиционного флага РФ Фото: Shot

После задержания с парой начали работать силовики, чтобы якобы выяснить обстоятельства совершенного.

Воздушные шарики в центре Москвы: что известно

Под вечер понедельника, 22 мая над центром Москвы начал летать флаг на воздушных шариках. Оказалось, что он принадлежит легиону "Свобода России", бойцы которого сейчас проводят активную операцию в Белгородской области.

"Пока мы ведем освободительные бои в приграничье, наш флаг летает в центре Москвы", — сказано в сообщении легиона.

Отдельно они поблагодарили россиян, которые выступают против режима Владимира Путина.

Напомним, 22 мая сообщалось, что бойцы "Свободы России" подняли оппозиционные флаги над городами РФ. Они призвали граждан РФ последовать их примеру и поднять бело-сине-белые флаги над своими городами.

22 мая в Белгороде начали фиксировать неизвестную технику и сильные обстрелы. По сети начали распространять ролики, на которых видно танки и военную авиацию.