Пробил стену из металла и бетона: заключенный прорыл туннель, но не пытался сбежать (фото)

В камерах Кавиана Томаса и Дерондни Рассела нашли семь предметов контрабанды, включая по меньшей мере пять единиц оружия.

В США заключенный Кавиан Томас проделал отверстие в душевой стене из бетона и металла, чтобы добраться до соседнего блока камер и ударить ножом своего сокамерника Дерондни Рассела. Об этом пишет ABC News.

Офис шерифа округа Фултон опубликовал новые подробности нападения заключенного тюрьмы округа Фултон на другого заключенного.

Рассел получил не опасные для жизни ранения верхней части тела, после чего был доставлен в медицинский блок для оказания помощи. Депутаты не уточнили, в чем обвинялись Томас и Рассел до нападения.

После драки заключенных, помощники шерифа тюрьмы обыскали оба блока камер, где нашли несколько видов оружия, включая заточку, сделанную из частей ветхой инфраструктуры здания. Правоохранительные органы сообщили, что они также нашли семь предметов контрабанды, включая по меньшей мере пять единиц оружия.

В камерах нашли семь предметов контрабанды, включая по меньшей мере пять единиц оружия Фото: ABC News

"Опасные условия на Райс-стрит… представляют для нас постоянную проблему, чтобы исключить доступ заключенных к подобным вещам", — сказал временный начальник тюрьмы округа Фултон Кертис Кларк.

Он продолжил, сказав, что тюрьма "явно отжила свой срок" и что "реальность" этого делает работу по обеспечению безопасной среды для заключенных и персонала еще более сложной.

Уголовные обвинения против Томаса за нападение еще не рассмотрены.

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Также сообщалось, что полиция арестовала обнаженного "путешественника во времени". Сейчас Джейсон Смит находится в тюрьме округа Палм-Бич во Флориде. Мужчину арестовали за то, что он ходил голым по улице города и распугивал туристов. Позже он заявил, что прибыл с "другой Земли".