Шесть пальцев на каждой руке: фото звезды OnlyFans вызвало ступор в сети (фото)

Популярная звезда социальных сетей имеет по шесть пальцев на каждой руке. Однако ее поклонники никогда не замечали этого, несмотря на уникальное значение ее псевдонима.

Звезда OnlyFans и стример Twitch, известная под ником Polydactyl66, шокировала своих поклонников, продемонстрировав уникальную особенность своего тела. Об этом пишет Daily Star.

Получившая популярность в социальных сетях девушка имеет по шесть пальцев на каждой руке. Однако ее поклонники никогда не замечали этого, несмотря на ее "уникальное" имя пользователя.

Полидактилия — это название заболевания, при котором человек рождается с одним или несколькими дополнительными пальцами.

Во время стрима женщина создавала некоторые художественные работы и фанаты заметили, что что-то не так. Геймершу, которая обычно играет в игру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, попросили показать сколько у нее пальцев на руках.

Девушка имеет по шесть пальцев на каждой руке Фото: Polydactyl66/Instagram

Девушка также сложила обе руки вместе, чтобы показать, что два ее пальца обладают еще более уникальной способностью.

"Посмотрите на это, они буквально одинаковой длинны", — написала она.

Но это еще не все, так как некоторые фанаты девушки быстро заметили, что большой палец на ее левой руке, кажется, растет из верхней части ладони.

"На самом деле это очень круто. Она первая, кого я видел с полностью выросшим, нормально выглядящим 6-м пальцем", — написал один из ее подписчиков.

Согласно официальной статистике, примерно один из каждых 1000-10 000 новорожденных в Великобритании рождается с дополнительными пальцами.

В США, по данным Бостонской детской больницы, один из каждых 500-1000 новорожденных имеет подобную патологию на одной руке, а не на обеих, и она никогда не бывает такой идеально сформированной, как у Polydactyl66.

Ранее Фокус писал, что боксерша призналась, что заработала крупную сумму на OnlyFans. Чемпионка мира по версии IBF в самом легком весе Эбани Бриджес рассказала, что стала одной из первых профессиональных спортсменок, кто появился на платной платформе. По словам женщины, только за регистрацию ей заплатили более четверти миллиона фунтов.

Также сообщалось, что сталкер спрятался на чердаке и сделал фото модели, пока она спала. Маурисио Герреро прятался в доме женщины в течение двух дней. Преследователь, который тайком снимал модель OnlyFans на видео, пока она спала, утверждает, что "ей это понравилось".