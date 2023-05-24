Говорил о женской одежде: 7-летний мальчик утверждает, что стал реинкарнацией Гуччи (видео)

Однажды Макс Александр начал обсуждать с мамой женскую моду, а затем попросил достать ему манекен, чтобы он мог создавать свои наряды. Среди клиентов мальчика числится знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун.

7-летний Макс Александр из США утверждает, что он является реинкарнацией Гуччи. Школьник начал создавать платья в возрасте четырех лет и обладает удивительными знаниями о работе истинных модельеров. Об этом пишет Oddity Central.

Мать юного модельера рассказала, что талант ее сына вдруг проявился сам по себе. Ребенок начал обсуждать с ней женскую моду, а затем попросил достать ему манекен, чтобы он мог создавать свои наряды.

"Мы ужинали и он просто буквально объявил: "Мне нужен манекен". Он был очень серьезен. Никакого смеха. Я такая: "Ладно, я никогда не видела, чтобы ты интересовался модой. О чем ты говоришь?" Он ответил, что это потому, что у него нет манекена. Если я достану ему манекен он покажет мне. Макс сказал, что он дизайнер", — вспоминает Мэдисон Александр.

Кроме того, платья ребенка получили огромную популярность. Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун числится в списке его клиентов.

Мальчик утверждает, что является реинкарнацией модельера Гуччи Фото: Oddity Centrac

Родители Макса уверены, что страсть к моде у него в крови, так как его бабушка и дедушка были связаны с модельным бизнесом. Сам мальчик утверждает, что является реинкарнацией модельера Гуччи.

В основе дизайна Макса, как и его матери, лежит желание помочь женщинам почувствовать себя красивыми.

"Он хочет, чтобы женщины чувствовали себя красивыми, и это его движущая сила. Он никогда не проявлял интереса к тому, чтобы самому носить платья. Он не производит мужскую одежду. Он действительно хочет, чтобы женщины всех размеров чувствовали себя красивыми", — рассказала она.

На сегодняшний день Макс продал более сотни своих работ на международном рынке и даже провел свои показы мод. По словам его матери, он надеется однажды стать главой дома Gucci или открыть свое собственное ателье, Couture to the Max Italian.

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