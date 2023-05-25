В России застрелили "вагнеровца", праздновавшего возвращение с войны, — СМИ

Как сообщают журналисты, во время застолья друг оккупанта схватил ружье и выстрелил в наемника. Стрелок сам вызывал полицию и теперь ему грозит уголовная ответственность.

Вечером 24 мая в российском поселке Карахун Иркутской области произошло убийство "вагнеровца" Юрия С., который отмечал свое возвращение с войны в Украине. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Оккупант праздновал возвращение с приятелем Константином. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой Константин выхватил ружье и выстрелил в Юрия. "Вагнеровец" скончался на месте.

По сообщению российских журналистов, Константин сам вызвал полицию на место преступления, и ему теперь грозит уголовное преследование за убийство.

Отметим, что это не первый случай жестоких преступлений, совершаемых во время возвращения оккупантов с войны в Россию. Так, в апреле этого года сообщалось о жителе Нижегородской области, который после возвращения с фронта зарезал свою жену на глазах у детей.

12 апреля стало известно о жестоком убийстве Любови Блонской, "заместителя начальника управления образования администрации", в оккупированной Горловке, Донецкой области. Перед убийством колаборантку изнасиловали.

30 января, в Telegram-канале "Ищи своих", появилась информация о нападении на оператора НТВ и о жестоком изнасиловании российской пропагандистки "кадыровцами" в оккупированном Мелитополе.