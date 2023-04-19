В РФ отец, вернувшийся с войны, убил жену на глазах маленьких детей, — соцсети (фото)

В соцсетях пишут, что родственники отказались хоронить погибшую. На похороны собирают всей школой, а сыновей отправят в детдом.

Related video

В российском городе Заволжье Нижегородской области мужчина, вернувшийся с войны в Украине, убил свою жену на глазах у сыновей шести и семи лет. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в местном Telegram-канале "Мой Нижний Новгород".

Сообщается, что трагический случай произошел в семье первоклассника, учащегося в местной школе №18, а также шестилетнего воспитанника детсада №50.

Согласно сообщению местных жителей, родственники от детей отказались, их отправят в детдом. Также родственники не захотели хоронить погибшую. На похороны собирают всей школой и просят неравнодушных россиян помочь со сбором средств.

"Мы всем классом собираем средства, чтобы хотя бы похоронить ее. Хоронить тоже будем сами. По всей школе тоже объявили сбор средств, но на похороны не хватает. Дети в сильнейшем шоке от этого кошмара", — сказано в сообщении местного Telegram-канала.

Напомним, 17 апреля сообщалось о том, что в селе Струга на юго-западе Польши мужчина ворвался в дом к украинкам: ранил 14-летнюю девочку-подростка и убил ее мать. Преступником оказался житель Легницы 36-летний Виктор. Мужчина уже имел проблемы с законом и был осужден за грабеж.

Ранее, 12 апреля, стало известно, что В оккупированной Горловке Донецкой области россияне убили "заместителя начальника управления образования администрации" Любовь Блонскую. Перед смертью коллаборантку изнасиловали.

30 января, в Telegram-канале "Ищи своих" появилась информация об избиении оператора НТВ и изнасиловании российской пропагандистки "кадыровцами" в оккупированном Мелитополе.