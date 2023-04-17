Убил мать и ранил дочь: в Польше мужчина ворвался в дом к украинкам

Как удалось выяснить правоохранителям, 36-летний Виктор уже имел проблемы с законом, а в дом к украинкам проник с целью ограбления.

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В селе Струга (юго-запад Польши) мужчина ранил 14-летнюю девочку-подростка и убил ее мать. Информацию об этом опубликовало медиа Portal LCA в понедельник, 17 апреля.

По информации СМИ, преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье.

Следственная группа и окружной прокурор, которые выехали на место преступления, обнаружили в частном доме труп 37-летней украинки. На груди и шее погибшей были видны раны от ножа. Ранения были несовместимы с жизнью, и женщина погибла на месте.

Ее 14-летнюю дочь с колотыми ранами груди госпитализировали в больницу города Легнице (город в Нижнесилезском воеводстве в Западной Польше, — ред.). По словам медиков, состояние у девочки тяжелое.

Кроме того легкие ранения получила еще одна женщина, которая жила в этом же доме.

Полиция сразу приступила к розыску преступника. Его нашли возле здания в кустах. Он был весь в крови. При обыске полицейские нашли у него окровавленный нож.

Кроме того правоохранители уже установили личность преступника. Им оказался житель Легницы 36-летний Виктор. Мужчина уже имел проблемы с законом и был осужден за грабеж.

Окружной прокурор, присутствующий на месте преступления, сказал, что, скорее всего, мужчина пробрался в дом с целью ограбления. Его заметила 37-летняя женщина, которую он убил. На крики матери выбежала 14-летняя девочка, которую он также ударил ножом.

По факту убийства и нанесения тяжелых травм идет следствие.

Напомним, в феврале 2023 года украинец Польше устроил кровавые разборки с экс-женой и ее семьей на глазах у детей. Он ворвался в квартиру своей бывшей жены и, вооружившись ножом, принялся выяснять отношения. Свидетелями кровавой резни стали двое детей.

В начале июня 2022 года мы также писали о том, что в Польше украинец с ножом напал на соотечественниц. Злоумышленник действовал с напарником, обоих задержали. Во время нападения в квартире находилось двое маленьких детей, их отвезли в больницу на обследование.