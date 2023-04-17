Убив матір і поранив дочку: в Польщі чоловік увірвався до будинку українок

Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, 36-річний Віктор уже мав проблеми із законом, а до будинку до українок проникнув із метою пограбування.

Related video

У селі Струга (південний захід Польщі) чоловік поранив 14-річну дівчинку-підлітка та вбив її матір. Інформацію про це опублікувало медіа Portal LCA в понеділок, 17 квітня.

За інформацією ЗМІ, злочин був скоєний у ніч із суботи на неділю.

Слідча група та прокурор, які виїхали на місце злочину, виявили в приватному будинку труп 37-річної українки. На грудях і шиї загиблої було видно рани від ножа. Поранення були несумісні з життям, і жінка загинула на місці.

Її 14-річну дочку з колотими ранами грудей госпіталізували до лікарні міста Легниці (місто в Нижньосілезькому воєводстві в Західній Польщі, — ред.). За словами медиків, стан дівчинки тяжкий.

Крім того, легкі поранення отримала ще одна жінка, яка жила в цьому ж будинку.

Поліція одразу розпочала розшук злочинця. Його знайшли біля будівлі в кущах. Він був весь у крові. Під час обшуку поліцейські знайшли в чоловіка закривавлений ніж.

Крім того, правоохоронці вже встановили особу злочинця. Ним виявився мешканець Легниці 36-річний Віктор. Чоловік уже мав проблеми із законом і був засуджений за пограбування.

Окружний прокурор, який був присутній на місці злочину, сказав, що, швидше за все, чоловік пробрався до будинку з метою пограбування. Його помітила 37-річна жінка, яку він убив. На крики матері вибігла 14-річна дівчинка, яку він також ударив ножем.

За фактом вбивства та завдання важких травм триває слідство.

Нагадаємо, у лютому 2023 року українець Польщі влаштував криваві розбірки з ексдружиною та її родиною на очах у дітей. Він увірвався у квартиру своєї колишньої дружини та, озброївшись ножем, почав з'ясовувати стосунки. Свідками кривавої різанини стали двоє дітей.

На початку червня 2022 року ми також писали про те, що в Польщі українець із ножем напав на співвітчизниць. Зловмисник діяв із напарником, обох затримали. Під час нападу у квартирі були двоє маленьких дітей, їх відвезли до лікарні на обстеження.