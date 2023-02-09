Українець у Польщі влаштував криваві розбірки з ексдружиною та її родиною на очах у дітей

Чоловік увірвався до квартири своєї колишньої й, озброївшись ножем, заходився з'ясовувати стосунки. Свідками кривавої різанини стали двоє дітей експодружжя.

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У Польщі 25-річний українець з ножем напав на родину своєї колишньої дружини. Він завдав поранень жінці, її бабусі та вбив співмешканця. Про це повідомляє rmf24.pl.

Кривава трагедія сталася 7 лютого у місті Бидгощ. О 18.30 до місцевої поліції надійшов виклик про те, що в одному з будинків на вулиці Песталоцці відбувається сварка подружжя.

Коли правоохоронці прибули на виклик, то побачили криваву картину — двох поранених громадянок України 25 та 71 років на сходовому майданчику. Молодша перебувала у вкрай тяжкому стані.

Квартира, в якій вони проживали, була зачиненою, тож щоб потрапити всередину правоохоронцям довелося викликати пожежників. У помешканні правоохоронці виявили тіла двох чоловіків 22 та 25 років. Разом з ними у квартирі перебували дві дівчинки 3 та 5 років. Тілесних ушкоджень вони не мали.

За попередньою версією, причиною трагедії стало питання експодружжя щодо дітей. 25-річний чоловік прийшов до квартири своєї колишньої дружини, де між ними сталася сварка. Жінка проживала зі своєю 71-річною бабусею та двома дітьми, які перебралися до Польщі після початку війни. Також з ними жив 22-річний співмешканець жінки, теж громадянин України.

На місці між колишнім подружжям виник конфлікт, під час якого 25-річний українець схопився за ніж, вбив 22-річного співмешканця ексдружини та намагався вбити колишню та її бабусю. Жінки отримали важкі поранення, молодша українка зараз перебуває у критичному стані в лікарні.

За попередньою версією поліції, після скоєного нападник вчинив самогубство.

Малолітні доньки громадян України, на очах яких розігралася ця трагедія, зараз перебувають у закладі опіки в Бидгощі. Триває слідство.

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