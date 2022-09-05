Двоє чоловіків влаштували різанину в громаді корінних народів у Канаді, вбито 10 людей (фото)

Зловмисники скоїли щонайменше 13 збройних нападів, а місцевих жителів закликають залишатися в укриттях до затримання злочинців.

У Канаді правоохоронні органи займаються упійманням двох чоловіків, які влаштували різанину на території громади корінних народів у провінції Саскачеван. Про це пише видання The New York Times.

За даними журналістів, озброєні напади скоєні в населених пунктах Велдон та Джеймс Сміт Крі. Жертвами різанини стало щонайменше 10 осіб. Ще 15 громадян отримали ножові поранення, їх госпіталізували.

Силовики встановили, що різанину в провінції Саскачеван влаштували 31-річний Деміен Сандерсон і 30-річний Майлз Сандерсон, які могли пересуватися чорним автомобілем Nissan Rogue. Наразі правоохоронці не знають напрямок їхнього руху, тому мешканців околиць закликали залишатися в укриттях до відповідного розпорядження місцевої влади.

[ + – ] 10 людей загинули внаслідок різанини в Саскачевані [ + – ] 10 людей загинули внаслідок різанини в Саскачевані [ + – ] 10 людей загинули внаслідок різанини в Саскачевані

Видання зазначає, що зловмисники скоїли 13 нападів, жертв різанини в Саскачевані може бути більше. Силовики припускають, що зловмисники після злочинів можуть переховуватись у населеному пункті Реджайна.

Фотографії підозрюваних оприлюднили під час пресконференції, яка проходила у неділю, 4 вересня. Влада повідомляла, що Майлз і Деміен Сандерсони озброєні і дуже небезпечні, проте не уточнювали, що саме пов'язує чоловіків.

"Немає слів, щоб адекватно описати біль і втрати, спричинені цим безглуздим насильством. Весь Саскачеван сумує разом із жертвами та їхніми сім'ями", — прокоментував глава канадської провінції Скотт Мо різанину, яка сталася на території громади корінних народів.

[ + – ] Підозрювані у різанині на території громади у Саскачевані

Нагадаємо, у середині серпня на британського письменника Салмана Рушді здійснили збройний напад у момент, коли він готувався до виступу в Нью-Йорку. Невідомий чоловік вискочив на сцену та вдарив кілька разів ножем публіциста, після чого нападника затримали.

Після нападу британського письменника Салмана Рушді підключили до апарату штучної вентиляції легень. Медики не відкидають, що публіцист може втратити одне око. Нападником, за даними правоохоронців, виявився 24-річний чоловік, який симпатизував шиїтам та іранському Корпусу вартових ісламської революції.