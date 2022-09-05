Двое мужчин устроили резню в громаде коренных народов в Канаде, убиты 10 человек (фото)

Злоумышленники совершили как минимум 13 вооруженных нападений, а местных жителей призывают оставаться в укрытиях до поимки преступников.

В Канаде правоохранительные органы занимаются поимкой двух мужчин, которые устроили резню на территории громады коренных народов в провинции Саскачеван. Об этом пишет издание The New York Times.

По данным журналистов, вооруженные нападения были совершены в населенных пунктах Вэлдон и Джеймс Смит Кри. Жертвами резни стали, по меньшей мере, 10 человек. Еще 15 граждан получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Силовики установили, что резню в провинции Саскачеван устроили 31-летний Дэмиэн Сандерсон и 30-летний Майлз Сандерсон, которые могли передвигаться на черном автомобиле Nissan Rogue. В данный момент правоохранители не знают направление их движения, поэтому жителей окрестностей призвали оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения местных властей.

[ + – ] 10 человек погибли в результате резни в Саскачеване [ + – ] 10 человек погибли в результате резни в Саскачеване [ + – ] 10 человек погибли в результате резни в Саскачеване

Издание отмечает, что злоумышленники совершили 13 нападений, жертв резни в Саскачеване может быть больше. Силовики предполагают, что злоумышленники после преступлений могут скрываться в населенном пункте Реджайна.

Фотографии подозреваемых были обнародованы в ходе пресс-конференции, которая проходила в воскресенье, 4 сентября. Власти сообщали, что Майлз и Дэмиэн Сандерсоны вооружены и очень опасны, однако не уточняли, что именно связывает мужчин.

"Нет слов, чтобы адекватно описать боль и потери, вызванные этим бессмысленным насилием. Весь Саскачеван скорбит вместе с жертвами и их семьями", — прокомментировал глава канадской провиции Скотт Мо резню, которая произошла на территории громады коренных народов.

[ + – ] Подозреваемые в резне на территории громады в Саскачеване

Напомним, в середине августа на британского писателя Салмана Рушди было осуществлено вооруженное нападение в момент, когда он готовился к выступлению в Нью-Йорке. Неизвестный мужчина выскочил на сцену и ударил несколько раз ножом публициста, после чего нападавшего задержали.

После нападения британский писатель Салман Рушди был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики не исключают, что публицист может потерять один глаз. Нападавшим, по данным правоохранителей, оказался 24-летний мужчина, который симпатизировал шиитам и иранскому Корпусу стражей исламской революции.