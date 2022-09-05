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Мир

Двое мужчин устроили резню в громаде коренных народов в Канаде, убиты 10 человек (фото)

Резня Саскачеван Канада громада коренные районы нападение Сандерсоны полиция
10 человек погибли в результате резни в Саскачеване

Злоумышленники совершили как минимум 13 вооруженных нападений, а местных жителей призывают оставаться в укрытиях до поимки преступников.

В Канаде правоохранительные органы занимаются поимкой двух мужчин, которые устроили резню на территории громады коренных народов в провинции Саскачеван. Об этом пишет издание The New York Times.

По данным журналистов, вооруженные нападения были совершены в населенных пунктах Вэлдон и Джеймс Смит Кри. Жертвами резни стали, по меньшей мере, 10 человек. Еще 15 граждан получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Силовики установили, что резню в провинции Саскачеван устроили 31-летний Дэмиэн Сандерсон и 30-летний Майлз Сандерсон, которые могли передвигаться на черном автомобиле Nissan Rogue. В данный момент правоохранители не знают направление их движения, поэтому жителей окрестностей призвали оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения местных властей.

Резня Саскачеван громада коренные народы нападения расследование
10 человек погибли в результате резни в Саскачеване
Резня Саскачеван громада коренные народы нападения расследование
10 человек погибли в результате резни в Саскачеване
Резня Саскачеван громада коренные народы нападения расследование
10 человек погибли в результате резни в Саскачеване
Резня Саскачеван громада коренные народы нападения расследование
Резня Саскачеван громада коренные народы нападения расследование
Резня Саскачеван громада коренные народы нападения расследование

Издание отмечает, что злоумышленники совершили 13 нападений, жертв резни в Саскачеване может быть больше. Силовики предполагают, что злоумышленники после преступлений могут скрываться в населенном пункте Реджайна.

Фотографии подозреваемых были обнародованы в ходе пресс-конференции, которая проходила в воскресенье, 4 сентября. Власти сообщали, что Майлз и Дэмиэн Сандерсоны вооружены и очень опасны, однако не уточняли, что именно связывает мужчин.

"Нет слов, чтобы адекватно описать боль и потери, вызванные этим бессмысленным насилием. Весь Саскачеван скорбит вместе с жертвами и их семьями", — прокомментировал глава канадской провиции Скотт Мо резню, которая произошла на территории громады коренных народов.

Резня Саскачеван Канада громада коренные районы нападение Сандерсоны полиция
Подозреваемые в резне на территории громады в Саскачеване

Напомним, в середине августа на британского писателя Салмана Рушди было осуществлено вооруженное нападение в момент, когда он готовился к выступлению в Нью-Йорке. Неизвестный мужчина выскочил на сцену и ударил несколько раз ножом публициста, после чего нападавшего задержали.

После нападения британский писатель Салман Рушди был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики не исключают, что публицист может потерять один глаз. Нападавшим, по данным правоохранителей, оказался 24-летний мужчина, который симпатизировал шиитам и иранскому Корпусу стражей исламской революции.