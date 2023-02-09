Украинец в Польше устроил кровавые разборки с экс-женой и ее семьей на глазах у детей

Муж ворвался в квартиру своей бывшей и, вооружившись ножом, принялся выяснять отношения. Свидетелями кровавой резни стали двое детей экс-супруги.

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В Польше 25-летний украинец с ножом напал на семью своей бывшей супруги. Он нанес ранения женщине, ее бабушке и убил сожителя. Об этом сообщает rmf24.pl.

Кровавая трагедия произошла 7 февраля в городе Быдгощ. В 18.30 в местную полицию поступил вызов о том, что в одном из домов на улице Песталоцци происходит ссора супругов.

Когда правоохранители прибыли на вызов, то увидели кровавую картину - двух раненых гражданок Украины 25 и 71 лет на лестничной площадке. Младшая находилась в крайне тяжелом состоянии.

Квартира, в которой они проживали, была закрыта, так что чтобы попасть внутрь правоохранителям пришлось вызвать пожарных. В доме правоохранители обнаружили тела двоих мужчин 22 и 25 лет. Вместе с ними в квартире находились две девочки 3 и 5 лет. Телесных повреждений у них не было.

По предварительной версии, причиной трагедии стал вопрос экс-супругов по поводу детей. 25-летний мужчина пришел в квартиру своей бывшей жены, где между ними произошла ссора. Женщина проживала со своей 71-летней бабушкой и двумя детьми, которые перебрались в Польшу после начала войны. Также с ними жил 22-летний сожитель женщины, тоже гражданин Украины.

На месте между бывшими супругами возник конфликт, во время которого 25-летний украинец схватился за нож, убил 22-летнего сожителя экс-жены и пытался убить бывшую и ее бабушку. Женщины получили тяжелые ранения, младшая украинка находится в критическом состоянии в больнице.

По предварительной версии полиции, после совершенного нападавший совершил самоубийство.

Малолетние дочери граждан Украины, на глазах которых разыгралась эта трагедия, сейчас находятся в заведении опеки в Быдгоще. Продолжается следствие.

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