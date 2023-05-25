Высмеивал пышные обеды министра: во Вьетнаме продавца лапши посадили в тюрьму (видео)

Буй Туан Лам разместил видео, в котором показывалось, как вьетнамский чиновник был пойман за поеданием инкрустированного золотом стейка в ресторане известного шеф-повара. Мужчина спародировал Нусрета Гекче и был обвинен в антигосударственной пропаганде.

Во Вьетнаме 39-летний продавец лапши Буй Туан Лам, который якобы высмеял высокопоставленного правительственного чиновника, был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения. Суд признал его виновным в антигосударственной пропаганде. Об этом пишет CNN.

Этот приговор стал последним в том, что, по мнению правозащитных групп, является широкомасштабной попыткой правительства заставить замолчать голоса, критикующие правящую коммунистическую партию Вьетнама.

Видео стало вирусным в ноябре 2021 года, когда оно было размещено через несколько дней после того, как высокопоставленный вьетнамский чиновник был пойман на камеру за поеданием инкрустированного золотом стейка в лондонском ресторане известного турецкого шеф-повара, имя которого Нусрет Гекче. Обвиненный пародировал этого повара в своем заведении.

Лам был осужден за "изготовление, хранение, распространение или распространение информации, документов и предметов, направленных против государства", сообщило полицейское управление Дананга после однодневного судебного процесса.

Издание отмечает, что мужчина держал в городе ларек с говяжьей лапшой, он публично выступал за демократию во Вьетнаме и участвовал во многих антикитайских и экологических протестах.

Ранее Фокус писал, что китаец ограбил АЗС, а потом 14 лет прятался в пещере от полиции. Лю Моуф вместе с двумя подельниками ограбил заправку, но в кассе в тот день было всего 23 доллара. Сообщников полиция вскоре задержала и китаец решил надежно спрятаться, чтобы избежать той же участи.

Также сообщалось, что полиция арестовала обнаженного "путешественника во времени". Сейчас Джейсон Смит находится в тюрьме округа Палм-Бич во Флориде. Мужчину арестовали за то, что он ходил голым по улице города и распугивал туристов. Позже он заявил, что прибыл с "другой Земли".