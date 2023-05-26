Присвоили звание доктора: Зеленский выступил перед студентами университета в США (видео)

Украинский лидер рассказал студентам о важности времени, а также о том, как украинцы отстаивают свою независимость и свободу каждый день, борясь с российской агрессией.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед выпускниками Университета Джона Хопкинса. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, появление Зеленского в качестве спикера на выпускном в университете держалось в строжайшем секрете. Глава государства согласился выступить после приглашения президента учебного заведения Рональда Дж. Дэниелса.

Во время своего выступления Зеленский заявил, что не так давно был на передовой, в одном из самых жарких районов боевых действий, где украинские солдаты борются за свободу и независимость.

Однако особое внимание во время речи перед студентами президент Украины посвятил времени.

"Я горжусь тем, что Украина не теряет ни дня в своей защите от российского террора. Каждый день мы делаем все, чтобы стать сильнее, защитить людей и спасти больше жизней", — сказал он.

Он сказал студентам, что время важнее, чем нефть, уран и литий.

"Некоторые люди понимают это раньше, и им повезло. Другие понимают это слишком поздно, когда теряют кого-то или что-то", — отметил президент.

Также глава государства похвалил президента США, Конгресс и американский народ за помощь Украине. В текущем веке, по словам Зеленского, возоблодают демократические ценности, сильнее начнет цениться свобода и инновации.

По словам журналистов, аудитория взорвалась бурными аплодисментами после того, как Зеленский закончил выступление.

Издание пишет, что президент Университета Джона Хопкинса Рональд Дж. Дэниелс объявил собравшимся, что Зеленскому присваивают звание почетного доктора.

"Ваше видение, упорство и непоколебимая вера в силу демократии и свободы были постоянным источником вдохновения для народа Украины и других людей во всем мире, которые поддерживают его дело и идеалы", — сказал Дэниелс.

Позже Дэниелс сказал в своем заявлении, что услышать Зеленского на выпускном было для студентов уникальным опытом "в тот момент, когда ставки так высоки для будущего глобальной демократии".

Напомним, что 25 мая Зеленский общался с министром обороны Швеции. Президент Украины поблагодарил главу Минобороны Швеции за поддержку. Политики обсудили формулу мира, авиационную коалицию и евроатлантическую интеграцию Украины.

Кроме того, 24 мая президент Украины рассказал об истребителях F-16 и ПВО страны. По словам главы государства, он провел первое заседание Ставки после всех важных визитов, которые касались решений относительно обороны Украины. По его словам, только с новыми истребителями противовоздушная оборона страны станет полноценной.