Украинский лидер рассказал студентам о важности времени, а также о том, как украинцы отстаивают свою независимость и свободу каждый день, борясь с российской агрессией.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед выпускниками Университета Джона Хопкинса. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, появление Зеленского в качестве спикера на выпускном в университете держалось в строжайшем секрете. Глава государства согласился выступить после приглашения президента учебного заведения Рональда Дж. Дэниелса.

Во время своего выступления Зеленский заявил, что не так давно был на передовой, в одном из самых жарких районов боевых действий, где украинские солдаты борются за свободу и независимость.

Однако особое внимание во время речи перед студентами президент Украины посвятил времени.

"Я горжусь тем, что Украина не теряет ни дня в своей защите от российского террора. Каждый день мы делаем все, чтобы стать сильнее, защитить людей и спасти больше жизней", — сказал он.

Он сказал студентам, что время важнее, чем нефть, уран и литий.

"Некоторые люди понимают это раньше, и им повезло. Другие понимают это слишком поздно, когда теряют кого-то или что-то", — отметил президент.

Также глава государства похвалил президента США, Конгресс и американский народ за помощь Украине. В текущем веке, по словам Зеленского, возоблодают демократические ценности, сильнее начнет цениться свобода и инновации.

По словам журналистов, аудитория взорвалась бурными аплодисментами после того, как Зеленский закончил выступление.

Зеленский обратился к студентам Университета Джона Хопкинса в США

Издание пишет, что президент Университета Джона Хопкинса Рональд Дж. Дэниелс объявил собравшимся, что Зеленскому присваивают звание почетного доктора.

"Ваше видение, упорство и непоколебимая вера в силу демократии и свободы были постоянным источником вдохновения для народа Украины и других людей во всем мире, которые поддерживают его дело и идеалы", — сказал Дэниелс.

Позже Дэниелс сказал в своем заявлении, что услышать Зеленского на выпускном было для студентов уникальным опытом "в тот момент, когда ставки так высоки для будущего глобальной демократии".

Напомним, что 25 мая Зеленский общался с министром обороны Швеции. Президент Украины поблагодарил главу Минобороны Швеции за поддержку. Политики обсудили формулу мира, авиационную коалицию и евроатлантическую интеграцию Украины.

Кроме того, 24 мая президент Украины рассказал об истребителях F-16 и ПВО страны. По словам главы государства, он провел первое заседание Ставки после всех важных визитов, которые касались решений относительно обороны Украины. По его словам, только с новыми истребителями противовоздушная оборона страны станет полноценной.