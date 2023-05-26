Надали звання доктора: Зеленський виступив перед студентами університету в США (відео)

Український лідер розповів студентам про важливість часу, а також про те, як українці відстоюють свою незалежність та свободу щодня, борючись із російською агресією.

Related video

Президент України Володимир Зеленський виступив перед випускниками Університету Джона Хопкінса. Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, поява Зеленського як спікера на випускному в університеті трималася в найсуворішому секреті. Глава держави погодився виступити після запрошення президента навчального закладу Рональда Дж. Деніелса.

Під час свого виступу Зеленський заявив, що нещодавно був на передовій, в одному з найспекотніших районів бойових дій, де українські солдати борються за свободу та незалежність.

Проте особливу увагу під час промови перед студентами президент України присвятив часу.

"Я пишаюся тим, що Україна не втрачає жодного дня у своєму захисті від російського терору. Щодня ми робимо все, щоб стати сильнішими, захистити людей і врятувати більше життів", — сказав він.

Він сказав студентам, що час важливіший за нафту, уран і літій.

"Деякі люди розуміють це раніше, і їм пощастило. Інші розуміють це надто пізно, коли втрачають когось чи щось", — зазначив президент.

Також глава держави похвалив президента США, Конгрес та американський народ за допомогу Україні. У поточному столітті, за словами Зеленського, візьмуть верх демократичні цінності, сильніше почне цінуватися свобода та інновації.

За словами журналістів, аудиторія вибухнула бурхливими оплесками після того, як Зеленський закінчив виступ.

Зеленський звернувся до студентів Університету Джона Хопкінса в США

Видання пише, що президент Університету Джона Хопкінса Рональд Дж. Деніелс оголосив присутнім, що Зеленському надають звання почесного лікаря.

"Ваше бачення, завзятість та непохитна віра в силу демократії та свободи були постійним джерелом натхнення для народу України та інших людей у всьому світі, які підтримують його справу та ідеали", — сказав Деніелс.

Пізніше Деніелс сказав у своїй заяві, що почути Зеленського на випускному було для студентів унікальним досвідом "у той момент, коли ставки такі високі для майбутнього глобальної демократії".

Нагадаємо, що 25 травня Зеленський спілкувався з міністром оборони Швеції. Президент України подякував голові Міноборони Швеції за підтримку. Політики обговорили формулу миру, авіаційну коаліцію та євроатлантичну інтеграцію України.

Крім того, 24 травня президент України розповів про винищувачів F-16 та ППО країни. За словами глави держави, він провів перше засідання Ставки після всіх важливих візитів щодо рішень щодо оборони України. За його словами, лише з новими винищувачами протиповітряна оборона країни стане повноцінною.