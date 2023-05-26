Помогла старинная карта: американец обнаружил "клад" в яме на заднем дворе (видео)

Том Аскджем сделал карьеру на раскопках старых погребальных ям. Это может показаться не очень эстетичным, но мужчина уже сделал несколько невероятных находок.

В США 32-летний Том Аскджем нашел в старой библиотеке 142-летнюю карту, которая привела его к "невероятной" находке, зарытой в заднем саду дома. Здание построили в 1800-х годах. Об этом пишет Dayli Star.

Мужчина раскопал более 1000 старых туалетных ям в поисках исторических реликвий. Том объяснил, что жители сбрасывали в них "практически все, что не сгорело".

За время раскопок американец сделал несколько невероятных находок, которыми делится на своем YouTube-канале Below the Plains.

В одном из своих последних видео Том отправился на задний двор дома в Гранд-Форксе, Северная Дакота, чтобы раскопать одно из таких захоронений. В комментариях он рассказал, как выбирает места для раскопок, используя старинные карты Санборна, с подробным обозначением городов и поселков США XIX и XX веков.

"Они называются картами Санборна, и именно так мы выбираем места, где будем копать… В отелях, салунах, железнодорожных депо и бильярдных обычно есть лучшие вещи", — сказал он.

За время раскопок американец сделал несколько невероятных находок Фото: Below the Plains/Youtube

Это конкретное место было отмечено на одной из карт, которую он нашел в старой библиотеке, и с разрешения владельца участка он быстро нашел место, где находилась старая яма, и начал копать.

Сняв верхний слой почвы, Том уже сделал первые находки — ключ от банки, реберную кость и цент Линкольна 1930-х годов. Когда он продолжил копать глубже то обнаружил сокровищницу реликвий, рассказывающих о людях, которые когда-то жили на этом участке. Том вдруг увидел жуткое лицо, смотревшее на него.

"Я ковырял вилами с двумя зубцами и увидел, что на меня смотрит нечто, похожее на голову немецкой куклы. Находка кукольной головы показала, что в какой-то момент в этом доме жил маленький ребенок", — отметил он.

В какой-то момент он подумал, что нашел золото, когда наткнулся на старую копилку, но был разочарован.

"Эта маленькая копилка вызвала у меня прилив сил, когда я ее нашел, но потом рациональность взяла свое, и я понял, что почти нет шансов, что они бросили ее в яму, пока в ней еще были монеты… я проверил на камере, и она была пуста", — рассказал Том.

Когда блогер добрался до дна ямы, глубина которой в итоге составила почти 2 метра, он вышел оттуда с целой купой других находок. Его коллекция пополнилась кувшинами, бутылками от спиртного, табакерочки, синим чайником и кастрюлей для варки и другими бытовыми предметами.

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