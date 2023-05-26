Это кошмар: пара из Британии заплатила целое состояние за демонтаж рисунка Бэнкси со стены дома

По информации журналистов, вначале граффити произвело на супругов и местный совет культурный шок, однако назойливые туристы и вандалы заставили британцев принять решительные методы.

Рисунок легендарного художника Бэнкси на доме супружеской пары в Великобритании стал для них не радостью, а скорее проклятием. Людям пришлось заплатить почти 250 000 долларов за его удаление. Об этом 24 мая сообщает издание The Daily Mail.

По информации издания, утром в августе 2021 года художник изобразил на стене дома Гарри и Гокеаны Куттс, проживавших на севере Лондона в Суффолке, почти 20-футовое изображение летящей чайки.

Супружеская пара тогда проживала в другом районе и сдавала свой дом в Суффолке в аренду, когда однажды им позвонили и сообщили, что около их дома неожиданно появились строительные леса. Тогда г-н Куттс и его жена сказали, что они думали, что это совет чинил дымоход, но на следующий день леса исчезли, а на их месте было произведение искусства, которое, как позже выяснилось, принадлежит кисти легендарного уличного худжника Бэнкси.

По оценке местного совета внесло "чрезвычайно положительный культурный и экономический эффект в Восточном Саффолке", а вот по мнению самих владельцев дома, данное событие стало настоящим кошмаром, ведь далее семейной паре даже пришлось нанимать ночного сторожа, чтобы охранять произведение искусства.

"Однажды, кто-то украл строительные леса, на которых стоял художник и попытался продать их через Facebook. В другой раз вандалов поймали с десятком баночек с белой краской. Видимо, они собирались его (изображение — ред.) закрасить", — рассказали супруги журналистам.

Рисунок смогли сохранить, демонтировав со стеной Фото: SuffolkLive

Затем бедную пару ожидали длинные очереди туристов, постоянно окружавших их дом и неприятные ситуации с воровством строительных лесов и попыткой их последующей продажи.

"Сначала это было очевидно невероятно, но по мере развития событий это стало чрезвычайно напряженным. Я не уверен, что господин Бэнкси осознает непредвиденные последствия для домовладельцев. Если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы это сделали", — заявил Куттс.

В итоге пара приняла решение о демонтаже произведения искусства, с последующим его сохранением. 22-тонное произведение искусства было убрано вместе со стеной за одну ночь в апреле после того, как пара наняла строительную фирму, а чиновники муниципального совета одобрили закрытие дороги. Перед этим строительная компания укрепила стену 12 слоями смолы, стекловолокна и пятью тоннами стали, а затем с помощью 40-футового крана сняла ее целиком. Вся операция обошлась паре более чем в 200 000 фунтов стерлингов (около 250 тысяч долларов).

Напомним, легендарный уличный художник Бэнкси нарисовал в Киеве, Ирпене, Горенке, Бородянке семь граффити. Свое авторство лично подтвердил сначала в Инстаграме, а затем даже выложил видеофильм об этом. Стоимость украинских граффити Бэнкси оценивают примерно от $1 млн до $10 млн.

Также напомним, в декабре прошлого года стало известно, что неизвестные срезали со стены и похитили граффити британского художника Бэнкси, которое он создал в начале ноября.