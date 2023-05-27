В Камбодже 40 крокодилов съели владельца фермы, где выращивают рептилий (фото)

По данным полиции, животные оторвали и проглотили обе руки и ногу мужчины, все его тело было в следах от укусов. Погибшего годами призывали прекратить разводить рептилий, но он продолжал и даже возглавлял ассоциацию местных крокодильих ферм.

В камбоджийском городе Сиемреап произошел трагический случай: 40 рептилий набросились на 72-летнего владельца крокодильей фермы, который упал в заграждение, где они содержались. Об этом сообщает The Mirror.

Считается, что Лун Нам пытался выгнать крокодила из клетки, где были отложены яйца, а животное схватило за палку, которой он его прогонял. Мужчина не удержался и упал вниз.

По словам шефа местной полиции Мея Саврая, 40 рептилий разорвали мужчину на части, на месте происшествия осталась лужа крови.

Погибший от нападения крокодилов Погибший от нападения крокодилов

"Когда он выгонял крокодила из клетки с яйцами, крокодил схватил за палку, из-за чего он и упал в заграждение, — пояснил полицейский. — Затем на него набросились и другие крокодилы".

Крокодил держит тапок мужчины в пасти Крокодилья ферма

По данным полиции, животные оторвали и проглотили обе руки и ногу мужчины, все тело было в следах от укусов. В дальнейшем то, что осталось от погибшего, перевезли в населенный пункт По Бантей Чей.

Руководитель местной общими Мэй Самет рассказал журналистам, что на протяжении многих лет мужчину призывали прекратить разведение этих рептилий, но он продолжал и даже занимал должность президента ассоциации местных фермеров.

Сообщается, что теперь родственники погибшего, возможно, решат продать крокодилов.

Сиемреап — второй крупнейший город Камбоджи. Он привлекает туристов, так как расположен рядом с храмовым комплексом Ангкор-Ват. Крокодилов здесь выращивают ради яиц, кожи и для последующей продажи.

Напомним, что в заповедной зоне Австралии крокодилы съели человека, впоследствии останки пропавшего рыбака нашли в брюхе одного из убитых животных.

Напомним, что в Индонезии 7-метровый питон заживо проглотил 54-летнюю женщину. Змея укусила сборщицу каучука, после чего обвилась вокруг нее и задушила, затем она медленно проглатывала жертву. По оценкам, на это ушло не менее двух часов.