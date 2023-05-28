После ситуации с Белгородом: Путин приказал усилить охрану границ РФ, - СМИ

Президент РФ приказал усилить охрану границ своей страны для обеспечения более быстрого перемещения войск на оккупированные территории Украины.

В воскресенье, 28 мая, в России отмечают День пограничника. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поздравил Пограничную службу, входящую в состав ФСБ РФ с этим праздником. В своем послании к военным Путин заявил о том, что их главная задача состоит в обеспечении безопасности границ России, расположенных рядом с зоной боевых действий, пишет Reuters.

Интенсивность атак внутри самой России в последние недели сильно возросла. В частности, речь идет о все большем количестве атак с помощью беспилотников, наносимых по пограничным с Украиной регионам РФ. Эти удары наносятся в том числе и по объектам инфраструктуры. Как уже писал Фокус, в субботу, 27 мая, такие удары были нанесены по нефтепроводам в Тверской и Псковской области РФ.

В своем послании к пограничникам Путин приказал усилить охрану границ России для того, чтобы обеспечить быстрое перемещение войск, военной и гражданской техники, в том числе продовольствия и стройматериалов в оккупированные регионы Украины.

Россия считает четыре области Украины, а именно Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую новыми субъектами РФ. Все они были присоединены к этой стране в результате фейковых референдумов в сентябре прошлого года. Но российские войска лишь частично контролируют все указанные регионы Украины.

В субботу, 27 мая, в России заявили о том, что Украина нанесла удары беспилотниками по Белгороду и три человека получили ранения. Также в Белгородская область стала объектом рейда таких военных формирований, как "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России". Как пишет издание, и атаки дронами и проникновение на в приграничные регионы России проукраинских военных формирований вызвало сомнения в том, что РФ может нормально охранять свои границы.

Россия обвиняет Украину в нападениях объекты энергетической, железнодорожной и военной инфраструктуры в Курской и Белгородской областях РФ. Но украинские власти не берут на себя ответственность за атаки как на территории России, так и на оккупированных ею территориях Украины. Как пишет издание, власти Украины заявляют о том, что подобное уничтожение инфраструктуры является подготовкой к запланированному контрнаступлению ЗСУ.

Напоминаем, что в субботу, 27 мая, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что Украина уже готова начать давно обсуждаемое контрнаступление, чтобы вернуть все захваченные ранее Россией территории. По словам Данилова, контрнаступление ВСУ может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".