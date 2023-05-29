"Ситуация серьезная": Финляндия заявила об угрозе распада ОБСЕ из-за Беларуси и России

Москва и Минск выразили свое нежелание поддержать предлагаемую Эстонией кандидатуру на должность председателя в следующем году. В то же время, Эстония не собирается отказываться от своего права на руководство в ОБСЕ.

Нежелание России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году создает угрозу кризиса и разрушения в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это возникающее напряжение представляет серьезную угрозу для стабильности и эффективности работы организации. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает издание Yle.

Как отмечается в сообщении, в ОБСЕ председательство осуществляется на ротационной основе. В соответствии с правилами, кандидатуру на должность главы должны одобрить все 57 государств-членов. Однако, Россия и Беларусь выразили свое нежелание поддержать предлагаемую Эстонией кандидатуру на председательство в следующем году. В то же время, Таллин не собирается отказываться от своего права на председательство. Это создает напряженную ситуацию и вызывает риск для единства и работоспособности организации.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто опасается, что ОБСЕ может прекратить свое существование до того, как Финляндия вступит в должность главы в 2025 году. По его словам, ситуация серьезная.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса на этот счет, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", – отметил Хаависто.

Отметим, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является уникальной европейской организацией, которая объединяет Россию, Соединенные Штаты и Украину. Она была создана в Будапеште в 1994 году и имеет широкий спектр задач, включая предотвращение конфликтов, мониторинг мира и наблюдение за выборами. В настоящее время ОБСЕ сталкивается с кризисом, вызванным нежеланием России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Это создает непростую ситуацию, так как Россия может использовать свое право вето и препятствовать принятию любых решений. ОБСЕ ищет способы сохранить функционирование организации, включая поиск компромисса с Россией и другими государствами-членами.

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