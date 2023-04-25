Система РФ развалится за три года: политолог заявил об уникальном шансе для Украины (видео)

По мнению Станислава Белковского, для Украины важно избежать избыточного внимания к фиксации исключительно военных результатов и исключить психологическую зависимость от Советского Союза.

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Россию ожидает развал внутренней системы, в то время, как Украина получила шанс на историческое развитие, который бывает лишь раз в жизни. Об этом 24 апреля заявил покинувший РФ политолог Станислав Белковский в интервью для издания "ГОРДОН".

По словам Белковского, Украина имеет уникальный шанс воссоединить в себе все глобальные восточноевропейские тренды, в то время как Россию ожидает постепенный развал.

"Я думаю, что внутренняя система будет в Российской Федерации разваливаться еще года три", — оценил он.

Эксперт отметил, что самое главное сейчас для Украины – избежать избыточного внимания к фиксации исключительно военных результатов.

"У Украины сейчас есть уникальный шанс стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов. Глобальные тренды нам всем ясны – от искусственного интеллекта до каннабиса и его легализации и щедрого засеивания им украинских земель", – подчеркнул Белковский.

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Политогог подчеркнул, что такое ранее было бы невозможно при существовании страны с постсоветской индустриальной базой и экономикой, в те временя, когда представители украинской элиты крепко держались за советское прошлое.

Белковский считает, что у украинцев сохранилась не столько психологическая зависимость от Российской Федерации, сколько от бывшей общей родины – Советского Союза.

"Сейчас эта психологическая зависимость уничтожена вместе с Украиной былых дней. Поэтому можно строить страну с нуля, сконцентрироваться на этом, на мой взгляд. Не мне давать советы Украине, но если спрашивать меня как абстрактного эксперта, я бы сказал, что это исторический шанс, который бывает раз в жизни", – отметил политолог.

Также он отметил, что такой шанс может появиться и у России, ориентировочно в течении нескольких лет, но только после того, как страна "рухнет" в нынешнем виде, а ее граждане примут сторону покаяния.

Напомним, в конца марта президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал Фокусу, чем война в Украине может быть выгодна для Пекина.

На днях военный эксперт Олег Жданов отметил, что западные партнеры, сокращая поставки оружия в Украину, преследуют собственные интересы, направленные на истощение ресурса российской армии.