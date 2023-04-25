Система РФ розвалиться за три роки: політолог побачив унікальний шанс для України (відео)

На думку Станіслава Бєлковського, для України важливо уникнути надмірної уваги до фіксації виключно воєнних результатів і виключити психологічну залежність від Радянського Союзу.

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На Росію очікує розвал внутрішньої системи, тоді як Україна отримала шанс на історичний розвиток, який буває лише раз у житті. Про це 24 квітня заявив політолог Станіслав Бєлковський, який поїхав з РФ, в інтерв'ю для видання "ГОРДОН".

За словами Бєлковського, Україна має унікальний шанс об'єднати в собі всі глобальні східноєвропейські тренди, тоді як на Росію очікує поступовий розвал.

"Я думаю, що внутрішня система в Російській Федерації розвалюватиметься ще років зо три", — оцінив він.

Експерт зазначив, що найголовніше зараз для України — уникнути надмірної уваги до фіксації виключно воєнних результатів.

"Україна зараз має унікальний шанс стати східноєвропейським полігоном глобальних трендів. Глобальні тренди нам усім зрозумілі — від штучного інтелекту до канабісу та його легалізації та щедрого засівання ним українських земель", — підкреслив Бєлковський.

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Політогог наголосив, що таке раніше було б неможливим за існування України з пострадянською індустріальною базою та економікою, в ті часи, коли представники української еліти міцно тримались за радянське минуле.

Бєлковський вважає, що в українців збереглася не так психологічна залежність від Російської Федерації, як від колишньої спільної батьківщини — Радянського Союзу.

"Зараз цю психологічну залежність знищено разом з Україною минулих днів. Тому можна будувати країну з нуля, сконцентруватися на цьому, на мій погляд. Не мені давати поради Україні, але якщо запитувати мене, як абстрактного експерта, я б сказав, що це історичний шанс, який буває раз у житті", — наголосив політолог.

Також він зазначив, що такий шанс може з'явитися і в Росії, орієнтовно протягом кількох років, але тільки після того, як країна "паде" у нинішньому вигляді, а її громадяни приймуть бік покаяння.

Нагадаємо, наприкінці березня президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів Фокусу, чим війна в Україні може бути вигідною для Пекіна.

Днями військовий експерт Олег Жданов зазначив, що західні партнери, що скорочують постачання зброї в Україну, мають власні інтереси, спрямовані на виснаження ресурсу російської армії.