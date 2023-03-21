Дві причини, чому війна в Україні вигідна Китаю, – експерт

Пекін завдяки розв'язаній Москвою війні може посилювати свій контроль над РФ, розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов у коментарі Фокусу.

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Доки Росія воює в Україні й страждає від санкцій вона стає слабшою, а Китай має можливість купувати дешеві енергоресурси та посилювати над РФ контроль. Про це у коментарі Фокусу розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов для тексту "Без зайвих ілюзій. Про що говоритимуть Сі Цзіньпін та Володимир Зеленський".

"Війна в Україні вигідна Китаю через те, що Росія стає слабшою. Ні, Китай не планує її окупувати – у Пекіна немає претензій на російські території, як деякі стверджують. Китаю подобається, що Росія стає більш контрольованою. Він може впливати на всі політичні рішення в Росії і вважати її фактично своєю колонією. Росія ж, воюючи, відвертає увагу Заходу від Китаю. Мої колеги з університету Південної Кореї кажуть, що Сі розглядає війну в Україні, як Сталін розглядав війну в Кореї, коли всі зусилля були сфокусовані на протидію Радянському Союзу та Китаю у Кореї. А Польща, Угорщина, Чехословаччина та інші країни Центральної та Східної Європи опинилися під радянською окупацією дуже швидко", – каже Харитонов.

По-друге, Китай за рік встиг адаптуватися до війни в Україні. Він купує дешеві російські енергоносії, посилюючи залежність Росії, а також укріплює позиції на російському ринку. За даними Китаю, озвученими WSJ, товарообіг між Москвою та Пекіном у 2022-му зріс приблизно на 29% порівняно з роком раніше – до 190 мільярдів доларів (між Україною та Китаєм наразі у 25 разів менше). Оскільки продажі Росії нафти та газу в Європу скоротилися, Китай став значним покупцем. Росія також почала активніше використовувати китайську валюту юань. Фактично Росія продовжує існувати під санаційним тиском за підтримки Китаю.

13 березня видання WSJ з посиланням на інформовані джерела повідомило, що зустріч в онлайн форматі між президентом України та лідером Китаю може відбутися.

21 березня видання POLITICO написало, що Володимир Зеленський грає у довгу гру з Китаєм, сподіваючись на мир та підтримку.