Две причины, почему война в Украине выгодна Китаю, – эксперт

Пекин благодаря развязанной Москвой войне может усиливать свой контроль над РФ, рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов в комментарии Фокусу.

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Пока Россия воюет в Украине и страдает от санкций она становится слабее, а Китай имеет возможность покупать дешевые энергоресурсы и усиливать над РФ контроль. Об этом в комментарии Фокусу рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов для текста "Без лишних иллюзий. О чем будут говорить Си Цзиньпин и Владимир Зеленский".

"Война в Украине выгодна Китаю из-за того, что Россия становится слабее. Нет, Китай не планирует ее оккупировать – у Пекина нет претензий на российские территории, как некоторые утверждают. Китаю нравится, что Россия становится более контролируемой. Он может влиять на все политические решения в России и считать ее фактически своей колонией. Россия же, воюя, отвлекает внимание Запада от самого Китая. Мои коллеги из университета Южной Кореи говорят, что Си рассматривает войну в Украине, как Сталин рассматривал войну в Корее, когда все усилия были сфокусированы на противодействие Советскому Союзу и Китаю в Корее. А Польша, Венгрия, Чехословакия и другие страны Центральной и Восточной Европы оказались под советской оккупацией очень быстро", — говорит Харитонов.

Во-вторых, Китай спустя год успел адаптироваться к войне в Украине. Он покупает дешевые российские энергоносители, усиливая зависимость России, а также укрепляет позиции на российском рынке. По данным Китая, озвученным WSJ, товарооборот между Москвой и Пекином в 2022-м вырос примерно на 29% по сравнению с годом ранее – до 190 миллиардов долларов (между Украиной и Китаем в 25 раз меньше). Поскольку продажи России нефти и газа в Европу сократились, Китай стал крупным покупателем. Россия также принялась активнее использовать китайскую валюту юань. Фактически, Россия продолжает существовать под санкционным давлением при поддержке Китая.

13 марта издание WSJ со ссылкой на информированные источники сообщило, что встреча в онлайн формате между президентом Украины и лидером Китая может состояться.

21 марта издание POLITICO написало, что Владимир Зеленский играет в долгую игру с Китаем в надежде на мир и поддержку.