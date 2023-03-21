Зеленский играет в длинную игру с Китаем в надежде на мир и поддержку, — СМИ

По словам журналистов, украинский лидер воздерживается от критики Си Цзиньпина из-за надежды на его посредничество в конфликте с Россией. Кроме того, Зеленский не хочет, чтобы Кремль получал военную помощь от страны-союзницы.

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Президент Украины Владимир Зеленский ищет компромисс с основным союзником своего врага — Китаем. У лидера есть причины не разрушать отношения с КНР, несмотря на ее партнерство с Кремлем. Ситуацию проанализировали сегодня журналисты POLITICO.

В медиа утверждается, что Зеленский стремится сохранить Китай в роли инвестора, торгового партнера и предполагаемого посредника. Кроме того, в интересах лидера не допустить поставок оружия РФ.

"В последующие годы глубокие карманы Китая, вероятно, также сыграют определенную роль в помощи Украине восстановиться после разорения войны", — отмечают медийщики.

Журналисты подчеркивают, что показательна реакция украинского руководства на обнародованный КНР план прекращения войны. Пока представители союзников страны выражали свое скептическое отношение к заявленным пунктам, Зеленский подчеркивал готовность к диалогу с Китаем.

"Я думаю, что некоторые китайские предложения соответствуют международному праву, и я думаю, что мы можем работать над этим с Китаем. Почему нет?" – Сказал президент на пресс-конференции.

Однако глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко не верит, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина для прекращения войны. Он заявил журналистам, что у КНР нет цели останавливать агрессора.

По его мнению, дипломатические отношения между Украиной и КНР достигли кризисной точки. Чиновник подчеркнул, что пока большинство стран работает над изоляцией России, Китай усиливает со страной-агрессорской сотрудничество.

"И это, безусловно, будет иметь последствия для Украины и политики Китая по отношению к Украине. Кроме того, Украина однозначно избрала путь евроатлантической интеграции, то есть противоположный развитию отношений с Китаем. Мы на стороне свободного демократического мира, а не на стороне авторитарных режимов", — отметил Мережко.

Несмотря на отсутствие надежд на поддержку КНР, чиновник считает подход Украины разумным. По его словам, более жесткая критика может спровоцировать поставки оружия врагу, дав Китаю повод еще более мощно поддерживать агрессора.

"Есть опасения, что если мы начнем более жестко критиковать Китай, Пекин использует это в качестве повода для усиления помощи России и даже начнет оказывать военную помощь", — объяснил Мережко.

Спикер ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано также не видит перспективы в посредничестве Китая в конфликте. Чиновник подчеркнул, что китайское правительство даже не признает Россию как агрессора.

"Китай отказывается признавать, кто агрессор, а кто жертва. Пекин ставит Россию на один уровень с Украиной, которая подвергается жестокой, незаконной атаке вопреки уставу ООН", — заявил Стано.

По мнению пресс-секретаря посредником мира может стать каждый, однако это решение должно быть принято двумя вовлеченными сторонами.

С такой позицией не согласна председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. Чиновница считает, что КНР может быть полезен в качестве посредника.

"Китаю нужна Европа. И теперь он может это показать из-за положительного влияния. Это может создать имидж посредника в этой войне, равно как Пекин примирил ирано-саудовский конфликт и стал настоящим миротворцем", — объяснила Голод журналистам.

Мотивацией Китая может стать опережение США и укрепление своей роли в ЕС, по мнению Голода.

"На этот раз Китай понимает, что если ему удастся сделать то, что не удалось США, он укрепит свое влияние в Европе. И Китай сейчас действительно нуждается в Европе", — сказала она.

Напомним, 20 марта лидер КНР встретился с Владимиром Путиным в Москве. По информации "Института исследования войны", Си Цзиньпин предложил не ту поддержку, на которую надеялись в Кремле.

На встрече с Путиным китайский лидер выразил свою уверенность, что россияне его вновь поддержат на выборах 2024 года.

Также 20 марта секретарь СНБО Алексей Данилов в своих соцсетях заявил, что инициатива КНР может быть успешно выполнена, если РФ будет уважать нормы международного права.