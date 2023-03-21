Зеленський грає в довгу гру з Китаєм в надії на мир та підтримку, — ЗМІ

За словами журналістів, український лідер утримується від критики Сі Цзіньпіна через сподівання на його посередництво у конфлікті з Росією. Окрім того, Зеленський не хоче, аби Кремль отримував військову допомогу від країни-союзниці.

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Президент України Володимир Зеленський шукає компромісу з основним союзником свого ворога — Китаєм. У лідера є причини не руйнувати відносини з КНР попри її партнерство з Кремлем. Ситуацію проаналізували 21 березня журналісти POLITICO.

У медіа стверджується, що Зеленський прагне зберегти Китай в ролі інвестора, торговельного партнера та ймовірного посередника. Окрім того, в інтересах лідера не допустити постачання зброї РФ.

"У наступні роки глибокі кишені Китаю, ймовірно, також зіграють певну роль у допомозі Україні відновитися після спустошення війни", — зазначають медійники.

Журналісти підкреслюють, що показовою є реакція українського керівництва на оприлюднений КНР план припинення війни. Поки представники союзників країни виражали своє скептичне ставлення до заявлених пунктів, Зеленський наголошував на готовності до діалогу з Китаєм.

"Я думаю, що деякі китайські пропозиції відповідають міжнародному праву, і я думаю, що ми можемо працювати над цим з Китаєм. Чому ні?" — Сказав президент на пресконференції.

Однак голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко не вірить, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна для припинення війни. Він заявив журналістам, що у КНР немає цілі зупиняти агресора.

На його думку, дипломатичні відносини між Україною та КНР досягли кризової точки. Посадовець підкреслив, що поки більшість країн працює над ізоляцією Росії, Китай посилює з країною-агресоркою співпрацю.

"І це, безумовно, матиме наслідки для України та політики Китаю щодо України. Крім того, Україна однозначно обрала шлях євроатлантичної інтеграції, тобто протилежний розвитку відносин з Китаєм. Ми на боці вільного демократичного світу, а не на боці авторитарних режимів", — зауважив Мережко.

Попри відсутність сподівань на підтримку КНР посадовець вважає підхід України розумним. За його словами, жорсткіша критика може спровокувати постачання зброї ворогу, давши Китаю привід ще потужніше підтримувати агресора.

"Є побоювання, що якщо ми почнемо більш жорстко критикувати Китай, Пекін використає це як привід для посилення допомоги Росії й навіть почне надавати військову допомогу", — пояснив Мережко.

Речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано також не бачить перспективи у посередництві Китаю в конфлікті. Посадовець підкреслив, що китайський уряд навіть не визнає Росію як агресора.

"Китай відмовляється визнавати, хто агресор, а хто жертва. Пекін ставить Росію на один рівень з Україною, яка зазнає жорстокої, незаконної атаки всупереч статуту ООН", — заявив Стано.

На думку прессекретаря посередником миру може стати кожен, однак це рішення має бути прийнятим двома залученими сторонами.

З такою позицією не згодна голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. Посадовиця вважає, що КНР може бути корисним у ролі посередника.

"Китаю потрібна Європа. І тепер він може це показати через позитивний вплив. Це може створити імідж посередника у цій війні, так само як Пекін примирив ірано-саудівський конфлікт і став справжнім миротворцем", — пояснила Голод журналістам.

Мотивацією Китаю може стати випередження США та зміцнення свої ролі в ЄС, на думку Голод.

"Цього разу Китай розуміє, що якщо йому вдасться зробити те, що не вдалося США, він зміцнить свій вплив у Європі. І Китай зараз дійсно потребує Європи", — сказала вона.

Нагадаємо, 20 березня лідер КНР зустрівся з Володимиром Путіним у Москві. За інформацією "Інституту дослідження війни", Сі Цзіньпін запропонував не ту підтримку, на яку сподівались у Кремлі.

На зустрічі з Путіним китайський лідер виразив власну впевненість, що росіяни його знов підтримають на виборах 2024 року.

Також 20 березня секретар РНБО Олексій Данілов у своїх соцмережах заявив, що ініціатива КНР може бути успішно виконаною, якщо РФ поважатиме норми міжнародного права.